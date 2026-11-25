Посещенията на пиратски сайтове в България са генерирали 109,6 милиона посещения, се посочва в доклада на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) „Мащаби на музикалното пиратство в България 2026“. Завърнало се е физическото музикално пиратство под формата на продажба на USB носители с нелегално разпространявано съдържание.

По данни от анализа, става дума за организирана търговска дейност. Предлагат се предварително подбрани колекции според музикалния жанр, стила, държавата, периода или изпълнителя. Има и възможност за съставяне на индивидуални компилации по желание на клиента.

Броят на песните варира от стотици до няколко хиляди на една флашка, а цената зависи от размера на музикалната колекция. От БАМП посочват, че вече са предприели действия по събиране на доказателства, анализ и сезиране на компетентните институции.

Интернет трафика идва от 84,4% от торент платформи, които са привлекли близо 92,5 млн. посещения. Стрийм рипинг сайтовете, позволяващи извличане на аудио от онлайн платформи и запазването му като файл за офлайн слушане, формират 12,4% от трафика. Останалите 3,2% се падат на "сайбърлокъри" – услуги за съхранение и споделяне на файлове, които могат да бъдат използвани за разпространение на защитено съдържание.

Стрийм рипинг платформите да са най-многобройни като присъствие в класацията – 26 от общо 50 сайта, но торентите продължават да доминират по посещаемост.

Сред най-популярните пиратски сайтове в България през 2025 г. са били zamunda.net, zelka.org, arenabg.com и zamunda.se. В десетте най-посещавани платформи попадат седем торент тракера, като шест от тях получават почти целия си трафик от България.

През 2023 г. посещенията на пиратски сайтове в България са намалели с 10,5%, а през 2024 г. спадът достига 18,2%. През 2025 г. обаче общият трафик се понижава само с около 1% спрямо предходната година. При торент платформите дори има увеличение от 2% – от 90,6 млн. посещения през 2024 г. до 92,5 млн. през 2025 г. Стрийм рипинг сайтовете отчитат спад от 17% до 13,66 млн. посещения, а трафикът към сайбърлокърите намалява с 8%.

В доклада си от БАМП показват, че различните форми на пиратство се развиват по различен начин и изискват различни подходи за ограничаването им.Посочените стойности измерват посещения на сайтове, а не броя на отделните потребители или броя на изтеглените музикални файлове.

От ТАРАЛЕЖ припомняме, че ГДБОП участва в международна операция срещу хакери, в която бяха ззети 235 сървъра и 257 домейна, по-рано този месец.