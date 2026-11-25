39-годишният мъж е арестуван при специализирана полицейска операция на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП, проведена на 23 ноември 2026 г. в София.

При извършените процесуално-следствени действия са иззети мобилни телефони, компютър, лаптоп и различни устройства за съхранение на информация. Открити са и пет стъклени буркана с канабис, бяло прахообразно вещество и метамфетамин.

На мъжа са повдигнати обвинения за държане на материали, съдържащи детска сексуална експлоатация и за държане на наркотични вещества.

С прокурорско постановление арестът му е удължен до 72 часа. Предстои разглеждане на мярката за неотклонение от съда.

Разследването се провежда под надзора на Софийската районна прокуратура.