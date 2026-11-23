ГДБОП неутрализира престъпна група за набиране на момичета с цел сексуална експлоатация.

Мъж и жена са арестувани при поредна спецоперацията срещу трафика на хора, информират от ГДБОП.

Жертвите са били набирани през интернет по модела „lover boy“.

Служители на ГДБОП арестуваха двама души - мъж на 42 години и жена на 38 години - участници в организирана престъпна група, създадена с цел набиране на жени и използването им за предоставяне на сексуални услуги срещу заплащане. Двамата в сговор са действали от месец септември 2023 г.

Жертвите са били набелязвани през онлайн платформи и с тях е била създавана целенасочена емоционална връзка по модела „lover boy“. След като спечелвал доверието на жертвите си, извършителят на престъплението ги принуждавал да „работят“ както в София, така и в други населени места в страната.

Поредната специализирана полицейска операция по линия „Трафик на хора с цел сексуална експлоатация“ е проведена в София на 18 ноември 2026 г., уточняват от ГДБОП.

Според събраната в хода на разследването информация, някои момичета са били държани затворени в апартаменти, а двама души са упражнявали контрол върху тях и са събирали получените средства.

В хода й са разпитани свидетели и са иззети мобилни телефони и множество различни по вид документи.

Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура, в резултат на които е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 159а, ал. 2; чл. 159в НК.

На двамата задържани са повдигнати обвинения.

Постоянното „задържане под стража“ на мъжа е потвърдено от Софийския градски съд с мотива, че може да извърши друго престъпление. Спрямо жената е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 евро, тъй като е майка на малолетно дете.