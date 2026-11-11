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ГДБОП и ДАНС влязоха в Община Бойчиновци, разпитват работници за обществена поръчка

ГДБОП и ДАНС влязоха в Община Бойчиновци, разпитват работници за обществена поръчка
БТА

Проверяват се документи за ремонт на улици и тротоари в три населени места, а строителни работници са отведени в полицията

Служители на ГДБОП и ДАНС провеждат специализирана акция в Бойчиновци, област Монтана. Проверяват се документи, свързани с обществена поръчка за ремонт на улици и тротоари в три населени места, съобщава БНТ.

Рано тази сутрин служители на МВР са извършили проверка на строителен обект в града, където се извършва реконструкция на улица "Стефан Влахов".

Работници на фирмата, изпълняваща обществената поръчка, са отведени за разпит в местния полицейски участък. По информация на обществената телевизия към момента на съобщението те все още не са били освободени.

Паралелно с това служители на ГДБОП и ДАНС са влезли в сградата на общинската администрация, за да проверят документацията по обществената поръчка.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана Мариян Божинов уточни, че местната полиция единствено оказва съдействие на специализираните служби.

"Служителите на ОДМВР – Монтана оказват само съдействие на колегите от ГДБОП и ДАНС, след като такова ни бе поискано по-рано", заяви Божинов пред БНТ.

Кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев потвърди за проверката, като обясни, че е бил потърсен за съдействие в качеството си на материалноотговорно лице.

"Проверяват документи на обществени поръчки. Прегледаха документите и си тръгнаха", коментира кметът.

По информация на БНТ в полицейския участък продължават да пристигат служебни автомобили и служители на МВР.

Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения или за установени нарушения по обществената поръчка. Не са съобщени и конкретните основания за провеждането на акцията.

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