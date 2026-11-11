Готвят промени в ТЕЛК и личната помощ, хората с увреждания алармират за отнемане на права

Планирани законодателни промени в сферата на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК) и личната помощ предизвикаха сериозно недоволство сред хората с увреждания.

В сигнал до Омбудсмана на Република България се настоява за спешна намеса срещу текстове, които според подателите могат да доведат до ограничаване на права, намаляване на подкрепата и влошаване на условията за живот на хиляди уязвими граждани.

Основните опасения са свързани с подготвяни промени в Закона за здравето и Закона за личната помощ.

Според авторите на сигнала реформата се подготвя без достатъчно обществено обсъждане и без реално участие на национално представените организации на хората с увреждания.

Едно от най-сериозните притеснения е свързано с промяната във формулата за определяне на процента инвалидност при съпътстващи заболявания.

Според подателите премахването на досегашния механизъм за натрупване на проценти може да доведе до изкуствено занижаване на крайната оценка и да лиши част от хората от право на инвалидни пенсии, чужда помощ и социални услуги. Опасения има и за бъдещето на личните асистенти.

В сигнала се посочва, че предвиденото премахване на трудовите договори по Кодекса на труда и замяната им с други форми на договорни отношения може да лиши асистентите от важни трудови и осигурителни права.

Допълнително притеснение предизвиква и намерението за прекъсване на връзката между възнагражденията на личните асистенти и минималната работна заплата. Според авторите това би довело до замразяване на заплащането, влошаване на условията на труд и недостиг на хора, готови да полагат грижи за хората с увреждания.

Критики има и към идеята за въвеждане на оценка на функционалния дефицит, основана на разглеждане на медицински документи в електронна среда. Според подателите на сигнала реалните физически и психически ограничения на един човек не могат да бъдат оценени обективно единствено по документи, без индивидуален преглед. Те предупреждават, че липсата на ясна методика може да създаде предпоставки за субективни решения и неоснователно отнемане на права.

Сред спорните предложения са и въвеждането на допълнителни административни проверки, свързани с шофьорските книжки на хората с ТЕЛК, както и задължаването им да преминават през допълнителни медицински експертизи в кратки срокове.

Вносителите на сигнала определят тези намерения като административна тежест, която може да създаде допълнителен стрес и несигурност за хората с увреждания. В документа се посочва, че подобни промени могат да влязат в противоречие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и с принципите на правовата държава.

Какво се иска от Омбудсмана?

Подателите настояват институцията да изготви официално отрицателно становище и да го изпрати до парламентарните комисии по здравеопазването и по труда, социалната и демографската политика. Те искат още Омбудсманът да настоява пред вносителите за оттегляне на текстовете, които засягат правата на хората с увреждания и личните асистенти.

В случай че промените бъдат приети, в сигнала се настоява Омбудсманът да използва правомощията си и да сезира Конституционния съд. Основното послание на жалбата е, че реформата в системата на ТЕЛК и личната помощ не трябва да се превръща в механизъм за ограничаване на социалната подкрепа и постигане на бюджетни икономии за сметка на най-уязвимите граждани.