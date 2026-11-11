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Медицински хеликоптер транспортира дете в тежко здравословно състояние от Мездра

Медицински хеликоптер транспортира дете в тежко здравословно състояние от Мездра
БТА

Детето е с вродено заболяване, а социалните служби установили, че живее в рискова среда

Медицински хеликоптер беше изпратен в Мездра за спешното транспортиране на дете в тежко здравословно състояние. Въздушната линейка се приземи на градския стадион, откъдето детето беше откарано за специализирано лечение.

Детето страда от вродено заболяване, а проверка на социалните служби е установила, че живее в рискова среда и е в тежко здравословно състояние.

Заради състоянието му се е наложило да бъде организиран спешен медицински транспорт по въздух.

Междувременно полицията е отцепила района около градския стадион, за да гарантира безопасното кацане и излитане на въздушната линейка.

По информация на NOVA, детето ще бъде настанено за лечение в специализирана клиника във Варна.

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