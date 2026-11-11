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“Екип”: Напрежение между Мбапе и Дембеле в националния отбор на Франция

“Екип”: Напрежение между Мбапе и Дембеле в националния отбор на Франция
Снимки:Facebook/ Equipe de France de Football - Колаж: ТАРАЛЕЖ

Двамата футболисти отрекоха публично да имат разногласия

Отношенията между Килиан Мбапе и Усман Дембеле са се влошили през последните седмици, съобщава френското издание “Екип”. Според информацията двамата бивши съотборници в Пари Сен Жермен почти не общуват, а напрежението помежду им се отразява и на атмосферата в националния отбор.

Разногласията се появили около церемонията за “Златната топка”. Изданието твърди, че Мбапе е коментирал последния си сезон в ПСЖ, като се определил за единствената голяма звезда в отбора. Нападателят на Реал Мадрид смятал още, че Дембеле е станал истински популярен след раздялата му с парижани.

Според “Екип” тези думи засегнали Дембеле, който започнал да избягва контакт с капитана на Франция и дори спрял да отговаря на съобщенията му. Двамата футболисти публично отрекоха да имат проблеми помежду си, но изданието твърди, че отношенията им остават обтегнати.

Мбапе, от своя страна, бил изненадан от реакцията на бившия си съотборник и я смятал за прекалена. Според публикацията част от хората в националния отбор възприели по-активното му общуване с останалите играчи и щаба като опит да спечели подкрепа.

Ситуацията била усложнена и от отсъствието на контузения Маркюс Тюрам, който според “Екип” преди това е помагал за изглаждането на разногласията между двамата. Дембеле също отпадна от състава за ноемврийските мачове на Франция.

На този фон селекционерът Зинедин Зидан подготвя отбора си за двубоя срещу Италия от Лигата на нациите в четвъртък. Очаква се Мбапе да води атаката на “петлите” като централен нападател.

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