Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона демонстрира една от най-важните характеристики на отборите, които преследват големи отличия - умението да страдат и да намират начин да се измъкват от трудни ситуации. През настоящия сезон каталунците неведнъж трябваше да показват характер, след като се оказваха в неблагоприятно положение, но реакцията им в подобни моменти говори за израстването на състава на Ханзи Флик.

Фермин Лопес обърна Атлетико и запази Барселона на върха в Ла Лига

Последният ярък пример дойде при гостуването на Атлетико Мадрид на „Метрополитано“. Домакините поведоха с 1:0 чрез Джулиано Симеоне, а Барселона изпита сериозни затруднения срещу агресивната преса на Диего Симеоне.

Вместо да се пречупят обаче, каталунците намериха сили да обърнат развоя на срещата. Фермин Лопес се превърна в големия герой с две попадения, а асистенцията на Ламин Ямал за втория гол окончателно наклони везните в полза на гостите. Успехът с 2:1 позволи на Барселона да запази лидерската си позиция в Ла Лига преди международната пауза.

Статистиката показва, че от началото на сезона Барса има общо четири обрата от губеща позиция, три от които в Ла Лига. Каталунците са на второ място в Топ 5 първенствата на Европа, заедно с новака в Испания - Сантандер. Повече обрати има само Интер (4).

Общо Барселона има 23 обрата от 133 мача под ръководството на Ханзи Флик. Германецът е само на една от Пеп Гуардиола и на пет зад Йохан Кройф по този показател.