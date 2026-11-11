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Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта
БТА

Полицията е реагирала на сигнал от жилище в града. За първите девет месеца на годината в Ловешка област са получени 141 сигнала за домашно насилие

34-годишен мъж е задържан за упражнено насилие над свой роднина в Троян. Сигналът за случилото се е подаден в ранните часове на 11 ноември, около 02:00 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч, цитирани от БТА.

След получаването на сигнала към жилището незабавно е изпратен полицейски екип, който е задържал мъжа.

По случая е образувана преписка, като предстои образуването на досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4 и т. 5а от Наказателния кодекс.

Посочените разпоредби предвиждат по-тежка наказателна отговорност при причиняване на телесна повреда на малолетно лице, бременна жена или повече от едно лице, както и когато деянието е извършено в условията на домашно насилие. Това пояснява пред БТА адвокат Дончо Чонов от Ловешката адвокатска колегия.

Към момента от полицията не съобщават допълнителни подробности за самоличността и състоянието на пострадалия роднина, нито за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът.

Случаят е пореден сигнал за насилие в семейна среда в Ловешка област.

На 26 октомври в село Владиня 39-годишна жена, след употреба на алкохол, е проявила агресия и е нанесла побой над свои по-възрастни роднини. Това е последният публично оповестен подобен случай в региона преди инцидента в Троян.

По данни на ОДМВР - Ловеч от началото на 2026 г. до края на септември в областта са получени общо 141 сигнала за домашно насилие.

За същия период са издадени 126 заповеди за защита по Закона за защита от домашното насилие. От тях 92 са за незабавна защита, а 34 - за постоянна.

Данните показват мащаба на сигналите, с които институциите в региона са били сезирани през първите девет месеца на годината.

Работата по случая в Троян продължава, като предстои разследващите да изяснят всички обстоятелства около предполагаемото престъпление.

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