МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството

ОД на МВР - Шумен предупреждава за разпространението на фалшиви имейли в интернет, изпращани от името на Министерството на вътрешните работи (МВР).

В съобщенията се посочва, че получателят е нарушил правилата за движение и има неплатена глоба за превишена скорост.

Изпращачите определят срок за плащане и заплашват с допълнителни санкции, предаване на случая на правоохранителните органи и дори принудително задържане на автомобила. От полицията уточняват, че става дума за фишинг измама. Посоченият интернет адрес mvrrbg.eu.cc/bg не принадлежи към официалните сайтове на МВР. Той отвежда към подправена страница, имитираща институцията, чрез която се цели потребителите да бъдат подведени да предоставят личните си данни.

Вероятната цел на измамата е незаконно придобиване на лични данни и последващата им злоупотреба. От ОД на МВР - Шумен призовават гражданите да не отварят съмнителни линкове, да не предоставят ЕГН, адреси, данни от лични документи или банкови карти, както и да не плащат през непроверени интернет страници.

От полицията препоръчват също да не се отговаря на подобни съобщения, дори когато се изисква изпращане на посочения от подателя номер „1“. Информацията следва да се проверява единствено чрез официалните канали на МВР.