Новини
Търси
Подкаст
Общество

МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството

МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството
ОДМВР - Шумен

Полицията в Шумен предупреждава за измамни имейли, чрез които се цели кражба на лични и банкови данни

ОД на МВР - Шумен предупреждава за разпространението на фалшиви имейли в интернет, изпращани от името на Министерството на вътрешните работи (МВР).

В съобщенията се посочва, че получателят е нарушил правилата за движение и има неплатена глоба за превишена скорост.

Изпращачите определят срок за плащане и заплашват с допълнителни санкции, предаване на случая на правоохранителните органи и дори принудително задържане на автомобила. От полицията уточняват, че става дума за фишинг измама. Посоченият интернет адрес mvrrbg.eu.cc/bg не принадлежи към официалните сайтове на МВР. Той отвежда към подправена страница, имитираща институцията, чрез която се цели потребителите да бъдат подведени да предоставят личните си данни.

Вероятната цел на измамата е незаконно придобиване на лични данни и последващата им злоупотреба. От ОД на МВР - Шумен призовават гражданите да не отварят съмнителни линкове, да не предоставят ЕГН, адреси, данни от лични документи или банкови карти, както и да не плащат през непроверени интернет страници.

От полицията препоръчват също да не се отговаря на подобни съобщения, дори когато се изисква изпращане на посочения от подателя номер „1“. Информацията следва да се проверява единствено чрез официалните канали на МВР.

Още по темата

Данъчна измама за 206 млн. евро в Гърция: Един от издирваните избягал в България

Данъчна измама за 206 млн. евро в Гърция: Един от издирваните избягал в България

Телефонните измамници във Видинско отново се активизираха

Телефонните измамници във Видинско отново се активизираха

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Мая Манолова: Хората искат парно и топла вода, а не обяснения за забавени ремонти

Мая Манолова: Хората искат парно и топла вода, а не обяснения за забавени ремонти

Водещи

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

  • Преди 15 минути
Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

  • Преди 23 минути
Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

  • Преди 23 минути
Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

  • Преди 29 минути
Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

  • Преди 31 минути
Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

  • Преди 32 минути
АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

  • Преди 46 минути
Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

  • Преди 46 минути
ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

  • Преди 47 минути
Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

  • Преди 1 час