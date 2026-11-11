Богдан Милчев: Защо помощта от 8000 евро е само за част от жертвите на катастрофи?

Защо семействата на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ ще получат по 8000 евро помощ, а близките на стотиците други жертви на пътя остават без подобна подкрепа? Този въпрос постави Богдан Милчев от Института за пътна безопасност в остра позиция, в която критикува решението на правителството и липсата на единен механизъм за подпомагане на пострадалите от пътни инциденти.

Повод за реакцията му е обявената от властта финансова помощ за семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“.

„Само не разбрах защо министър-председателят реши да отпусне по 8000 евро помощ на семействата на всеки от единадесетте загинали в трагедията на автомагистрала „Тракия“, а на близките на останалите 430 загинали в катастрофи от началото на годината не се отпуска такава помощ?“, пита Милчев.

Според него подобно решение създава опасен прецедент, тъй като поставя семействата на жертвите в различно положение в зависимост от мащаба на общественото внимание към конкретния инцидент.

Милчев поставя и въпроса дали финансовата помощ не е опит на управляващите да компенсират собственото си бездействие и пропуснатите възможности за превенция на пътните произшествия.

В позицията си той припомня и статистиката от 26 септември тази година, когато при различни пътнотранспортни произшествия са загинали девет души, а други 46 са били ранени. По думите му тогава броят на жертвите е бил почти съпоставим с този при трагедията на „Тракия“, но семействата на загиналите не са получили аналогична финансова подкрепа.

„Тогава никой не отпусна по 8000 евро на семействата на загиналите. Никой не се сети за тях“, посочва Милчев.

Той е категоричен, че животът на всички загинали при катастрофи има еднаква стойност и държавата не трябва да разделя близките им на заслужаващи и незаслужаващи помощ.

„Не може държавата да избира кои семейства заслужават подкрепа и кои не. Не може съчувствието на управляващите да се измерва според мащаба на общественото внимание“.

Според Богдан Милчев финансовите компенсации няма да върнат загиналите, а основната отговорност на държавата трябва да бъде предотвратяването на следващи трагедии. Той призовава управляващите да насочат усилията си към реални мерки за пътна безопасност, вместо да реагират единствено след тежки инциденти.

„Парите няма да върнат загиналите. Но отговорността на правителството е да направи така, че да няма следващи жертви“.

Милчев завършва позицията си с призив за последователна държавна политика и равнопоставено отношение към всички семейства, загубили близки на пътя: „Не само съчувствие след трагедията. Нужни са действия преди нея!".