Хаос, страх и викове за помощ: Пожарникари разказват за първите минути след катастрофите на АМ „Тракия“

Хаос, страх, викове за помощ и десетки автомобили, смачкани до неузнаваемост - такава е картината, която заварват първите пожарникари, отзовали се на сигнала за двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Това са инспектор Станчо Нанков, пожарникар Валери Славов и старши пожарникар Иван Великов от ямболската дирекция.

"Трябваше да отстраним част от мантинелите, за да можем да стигнем от другата страна на платното до катастрофиралите автомобили. Когато пристигнахме, гледката беше ужасяваща - писъци, викове, крясъци - не мога да опиша гледката с думи", споделя в ефира на НОВА Станчо Нанков, инспектор в Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Ямбол.

По думите на инспектор Нанков спасителната операция е организирана незабавно, след бърза координация с полицейските служители на мястото на тежкия инцидент.

"Единият от екипите почна гасителни действия на изгорелите автомобили, а другите екипи започнаха евакуирането и изваждането на хора - тези, които бяха тежко пострадали и нямаше как да излязат от автомобилите. Започнахме рязане на самите автомобили", разказва той.

"Веднага започнахме изваждането на затиснатите, които бяха извадени от смачканите автомобили и предадени на Центъра за спешна медицинска помощ. Започнахме да издирваме във всички смачкани автомобили дали не сме пропуснали някой, после да обезопасяваме автомобилите. И така до днес сутринта, до приключване на произшествието изцяло - извозени са всички ударени автомобили от магистралата, пътят е освободен", споделя Валери Славов.

"Онова, което заварихме беше страшен хаос, много катастрофирали автомобили, много хора, викащи за помощ. Първите ни действия бяха да започнем да режем автомобилите и по най-бързият начин да изкарваме пострадалите от тях", посочва старши пожарникар Иван Великов.

Според инспектор Нанков запазването на самообладание от страна на екипите е от първостепенно значение в подобни ситуации.

"Най-важното е да няма страх и паника за нас пожарникарите. Така или иначе, ние сме там, за да си свършим работата. И каквото зависеше от нас, и каквото можахме - направихме", споделя пожарникарят.

От свое име и от името на всички колеги, участвали в спасителната акция, той изрази съболезнования към близките на загиналите.

Станчо Нанков е на 26 години и има две години стаж в ПБЗН. Неговите колеги Валери Славов и Иван Великов са в професията съответно от 14 и пет години. Въпреки преживяното напрежение по време на спасителната операция, и тримата заявяват, че отново биха избрали да бъдат пожарникари.

"Няма как да бъде забравен този тежък инцидент, няма как. Но аз искам да съм в полза на обществото и тук усещам, че е моето място", заяви инсп. Нанков. "Разбира се, че отново бих избрал това, харесвам професията си", категоричен е Валери Славов. "Защото това е призвание", отбелязва Иван Великов.

В спасителната операция след двете тежки верижни катастрофи на 10 ноември се включиха стотици служители от различни области. Сред тях бяха пожарникари и полицаи, както и десетки военнослужещи и доброволци на Българския Червен кръст.