Новини
Търси
Подкаст
Общество

Хаос, страх и викове за помощ: Пожарникари разказват за първите минути след катастрофите на АМ „Тракия“

Хаос, страх и викове за помощ: Пожарникари разказват за първите минути след катастрофите на АМ „Тракия“
Стопкадър

Трима пожарникари от Ямбол разказват за спасителната операция, изваждането на затиснатите хора и картината, която са заварили на мястото на тежките верижни катастрофи

Хаос, страх, викове за помощ и десетки автомобили, смачкани до неузнаваемост - такава е картината, която заварват първите пожарникари, отзовали се на сигнала за двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Това са инспектор Станчо Нанков, пожарникар Валери Славов и старши пожарникар Иван Великов от ямболската дирекция.

"Трябваше да отстраним част от мантинелите, за да можем да стигнем от другата страна на платното до катастрофиралите автомобили. Когато пристигнахме, гледката беше ужасяваща - писъци, викове, крясъци - не мога да опиша гледката с думи", споделя в ефира на НОВА Станчо Нанков, инспектор в Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Ямбол.

По думите на инспектор Нанков спасителната операция е организирана незабавно, след бърза координация с полицейските служители на мястото на тежкия инцидент.

"Единият от екипите почна гасителни действия на изгорелите автомобили, а другите екипи започнаха евакуирането и изваждането на хора - тези, които бяха тежко пострадали и нямаше как да излязат от автомобилите. Започнахме рязане на самите автомобили", разказва той.

"Веднага започнахме изваждането на затиснатите, които бяха извадени от смачканите автомобили и предадени на Центъра за спешна медицинска помощ. Започнахме да издирваме във всички смачкани автомобили дали не сме пропуснали някой, после да обезопасяваме автомобилите. И така до днес сутринта, до приключване на произшествието изцяло - извозени са всички ударени автомобили от магистралата, пътят е освободен", споделя Валери Славов.

"Онова, което заварихме беше страшен хаос, много катастрофирали автомобили, много хора, викащи за помощ. Първите ни действия бяха да започнем да режем автомобилите и по най-бързият начин да изкарваме пострадалите от тях", посочва старши пожарникар Иван Великов.

Според инспектор Нанков запазването на самообладание от страна на екипите е от първостепенно значение в подобни ситуации.

"Най-важното е да няма страх и паника за нас пожарникарите. Така или иначе, ние сме там, за да си свършим работата. И каквото зависеше от нас, и каквото можахме - направихме", споделя пожарникарят.

От свое име и от името на всички колеги, участвали в спасителната акция, той изрази съболезнования към близките на загиналите.

Станчо Нанков е на 26 години и има две години стаж в ПБЗН. Неговите колеги Валери Славов и Иван Великов са в професията съответно от 14 и пет години. Въпреки преживяното напрежение по време на спасителната операция, и тримата заявяват, че отново биха избрали да бъдат пожарникари.

"Няма как да бъде забравен този тежък инцидент, няма как. Но аз искам да съм в полза на обществото и тук усещам, че е моето място", заяви инсп. Нанков. "Разбира се, че отново бих избрал това, харесвам професията си", категоричен е Валери Славов. "Защото това е призвание", отбелязва Иван Великов.

В спасителната операция след двете тежки верижни катастрофи на 10 ноември се включиха стотици служители от различни области. Сред тях бяха пожарникари и полицаи, както и десетки военнослужещи и доброволци на Българския Червен кръст.

Още по темата

Четири пъти на косъм от смъртта: Полицай разказа за ужаса на АМ „Тракия“

Четири пъти на косъм от смъртта: Полицай разказа за ужаса на АМ „Тракия“

МВнР изрази съболезнования към близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

МВнР изрази съболезнования към близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Разследването на трагедията на "Тракия" стигна до АПИ: Прокуратурата изисква документите за пътя

Разследването на трагедията на "Тракия" стигна до АПИ: Прокуратурата изисква документите за пътя

Прокуратурата няма да повдига обвинение на задържания румънски шофьор след трагедията на АМ "Тракия"

Прокуратурата няма да повдига обвинение на задържания румънски шофьор след трагедията на АМ "Тракия"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството

МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството

Водещи

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

  • Преди 14 минути
Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

  • Преди 22 минути
Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

  • Преди 23 минути
Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

  • Преди 28 минути
Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

  • Преди 30 минути
Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

  • Преди 32 минути
АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

  • Преди 45 минути
Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

  • Преди 45 минути
ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

  • Преди 46 минути
Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

  • Преди 60 минути