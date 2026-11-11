Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Бившият министър на икономиката на Сърбия Раде Баста е бил арестуван по подозрение за финансови злоупотреби по време на управлението му на общинското дружество „Белградски електроцентрали“. Това потвърди сръбската обществена телевизия RTS.

Според разследващите Баста е одобрявал неправомерно финансови дарения за различни спортни клубове, с което е нанесъл щети на дружеството за десетки милиони динари. Сред получателите на средствата са били малки футболни и баскетболни клубове, както и конен клуб.

Служители на Службата за борба с корупцията са предприели действия по задържането му. По неофициална информация на RTS се извършва арест и на други лица, свързани с бившия министър.

Баста призова за санкции срещу Русия

Раде Баста беше министър на икономиката на Сърбия от октомври 2022 г. до 2023 г., когато беше освободен от поста. До отстраняването му се стигна, след като той призова сръбското правителство спешно да наложи санкции на Русия заради войната в Украйна.

След напускането на кабинета Баста основа политическото движение „Европейски път“.

Той беше номиниран за министерски постове от партията „Единна Сърбия“, която впоследствие поиска отстраняването му от всички партийни и обществени длъжности, за които го беше предложила, заради позицията му относно санкциите срещу Москва.