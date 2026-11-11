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Четири пъти на косъм от смъртта: Полицай разказа за ужаса на АМ „Тракия“

Четири пъти на косъм от смъртта: Полицай разказа за ужаса на АМ „Тракия“
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Въпреки сигналните светлини и предупредителните конуси шофьори са продължили да преминават с висока скорост през опасния участък

Изпратен да обезопаси района на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, полицай четири пъти е бил на косъм да загуби живота си, докато спасителните екипи са се борели за пострадалите. Иван Георгиев е сред първите полицейски служители, пристигнали на мястото на трагедията край Ямбол. За преживяното той разказа в емоционална публикация в социалните мрежи.

Десетки шофьори са продължили да преминават с висока скорост през опасния участък, независимо от гъстата мъгла, включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените предупредителни конуси.

„Вчера бях първият полицейски служител на мястото, който трябваше да затвори магистралата и да обезопаси района. С включени всички възможни светлини на служебния автомобил и поставени светлоотразителни конуси, на четири пъти бях на косъм да бъда блъснат“, споделя Георгиев.

Според разказа му през предупредителните конуси са преминали три леки автомобила и един тежкотоварен камион, като водачите не са намалили достатъчно скоростта. Някои от тях дори не са спрели, а са продължили движението си.

В непосредствена близост до полицая вече са били десетки катастрофирали превозни средства, докато пожарникари, медици и негови колеги са оказвали помощ на ранените.

„Можеше да има още една трагедия. Можеше аз да съм поредната статистика, а някой колега да трябва да съобщи на семейството ми, че няма да се прибера“, посочва Георгиев.

От разказа му става ясно, че опасността на магистралата е продължила и след последния сблъсък. Докато спасителите са се борели за човешки животи, други водачи са продължили да шофират без необходимото внимание, създавайки предпоставки за нови жертви.

„Докога ще караме така? Докога ще смятаме, че правилата важат само за другите? Докога ще бързаме толкова, че да не осъзнаваме, че няколко секунди невнимание могат да отнемат човешки живот? Докога ще търсим вината в другите, ще обвиняваме правителството, МВР, лошите пътни условия?“, пише Георгиев.

На 10 ноември на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол възникнаха две верижни катастрофи едновременно в двете посоки на движение. В тях бяха замесени общо 86 превозни средства. По последни официални данни при произшествията са загинали 11 души, а 51 ранени са настанени в болници. Тринадесет от пострадалите са в тежко състояние. Всички жертви са от катастрофата в платното към Бургас. Сред основните обстоятелства, които разследващите проверяват, са гъстата мъгла и силно ограничената видимост.

Междувременно по случая вече има и първи задържанрумънски шофьор на тежкотоварен автомобил. По първоначална информация той е бил начело на колоната, попаднала във верижния сблъсък при 289-ия километър.

Движението по АМ „Тракия“ беше напълно възстановено и в двете посоки през нощта срещу 11 ноември. Заради повторно намалената видимост в района властите отправиха призив към шофьорите да бъдат особено внимателни.

Днес, 11 ноември, в България е обявен национален траур в памет на загиналите при трагедията.

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