"Последно го видях с детенцето": 30-годишен баща сред загиналите на "Тракия"
Четирима жители на село Самуилово са сред 11-те жертви на тежката катастрофа. Трима от тях са членове на едно семейство, пътувало към Бургас за лекарски преглед
Трагедията на автомагистрала "Тракия“, при която загинаха 11 души, почерни сливенското село Самуилово. Четирима от загиналите са родени и живели в населеното място. Сред тях са трима членове на едно семейство и 30-годишен млад баща, който оставя след себе си дете на едва една годинка, съобщава bTV.
30-годишният Иван е работел в Бургас и всяка сутрин е пътувал до работното си място. Съседите му го описват като трудолюбив, общителен и добър човек.
"Трудолюбив, един на мама и тате, много добро момче, много… Общителен, слънчев човек, слънчев… Последно го видях на Архангеловден, с неговия кумец, водеше си детенцето“, разказва през сълзи Стоян Станчев, който е познавал младия мъж.
При тежката катастрофа загива и цяло семейство от Самуилово - 55-годишната Катя, нейната майка и съпругът ѝ Иван. Във фаталната сутрин тримата са тръгнали към Бургас, където е трябвало да посетят лекар.
"Скромни хора, работливи хора… трагедия голяма“, споделя местната жителка Жана.
След инцидента близките на загиналите часове наред са опитвали да се свържат с тях, без да получат отговор. По думите на кмета на Самуилово Красимир Кръстев информацията за трагедията е достигнала до него не чрез институциите, а от роднини и съседи.
"На мен никой не ми е съобщавал от институциите, аз разбирам от близки, от съседи… А те са разбрали от болницата“, заявява Кръстев.
Докато жителите на селото скърбят за загубата на своите близки, продължават и въпросите за причините, довели до тежката верижна катастрофа.
Гъстата мъгла и силно намалената видимост се разглеждат като възможни фактори за инцидента, но окончателните причини предстои да бъдат установени в хода на разследването.
Пътният експерт Николай Колев коментира пред bTV, че при опасни метеорологични условия в рисковите участъци трябва да бъдат предприемани превантивни мерки.
Според него отговорните институции е трябвало да реагират своевременно при установяване на опасността, включително чрез координация между "Пътна полиция“ и фирмите, ангажирани с поддръжката на автомагистралата.
От "Пътна полиция“ - Ямбол посочват пред медията, че не са получили информация за мъгла, като уточняват, че не е възможно да бъдат разположени патрули навсякъде. Очаква се и позиция от дружеството, отговарящо за пътното поддържане, относно действията при опасни условия за шофиране.
За хората в Самуилово обаче най-тежкият въпрос остава как се е стигнало до загубата на четири човешки живота.
"Кой е виновният, това е голяма работа, ей. Аз като гледам по телевизията, направо се шашкам“, споделя местният жител Богомил Георгиев.
От Община Сливен ще отпуснат еднократна финансова помощ на близките на загиналите.
11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите на катастрофата на автомагистрала "Тракия“. Разследването продължава, а близките на загиналите очакват отговори за обстоятелствата, довели до трагедията.