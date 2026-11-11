"Последно го видях с детенцето": 30-годишен баща сред загиналите на "Тракия"

Трагедията на автомагистрала "Тракия“, при която загинаха 11 души, почерни сливенското село Самуилово. Четирима от загиналите са родени и живели в населеното място. Сред тях са трима членове на едно семейство и 30-годишен млад баща, който оставя след себе си дете на едва една годинка, съобщава bTV.

30-годишният Иван е работел в Бургас и всяка сутрин е пътувал до работното си място. Съседите му го описват като трудолюбив, общителен и добър човек.

"Трудолюбив, един на мама и тате, много добро момче, много… Общителен, слънчев човек, слънчев… Последно го видях на Архангеловден, с неговия кумец, водеше си детенцето“, разказва през сълзи Стоян Станчев, който е познавал младия мъж.

При тежката катастрофа загива и цяло семейство от Самуилово - 55-годишната Катя, нейната майка и съпругът ѝ Иван. Във фаталната сутрин тримата са тръгнали към Бургас, където е трябвало да посетят лекар.

"Скромни хора, работливи хора… трагедия голяма“, споделя местната жителка Жана.

След инцидента близките на загиналите часове наред са опитвали да се свържат с тях, без да получат отговор. По думите на кмета на Самуилово Красимир Кръстев информацията за трагедията е достигнала до него не чрез институциите, а от роднини и съседи.

"На мен никой не ми е съобщавал от институциите, аз разбирам от близки, от съседи… А те са разбрали от болницата“, заявява Кръстев.

Докато жителите на селото скърбят за загубата на своите близки, продължават и въпросите за причините, довели до тежката верижна катастрофа.

Гъстата мъгла и силно намалената видимост се разглеждат като възможни фактори за инцидента, но окончателните причини предстои да бъдат установени в хода на разследването.

Пътният експерт Николай Колев коментира пред bTV, че при опасни метеорологични условия в рисковите участъци трябва да бъдат предприемани превантивни мерки.

Според него отговорните институции е трябвало да реагират своевременно при установяване на опасността, включително чрез координация между "Пътна полиция“ и фирмите, ангажирани с поддръжката на автомагистралата.

От "Пътна полиция“ - Ямбол посочват пред медията, че не са получили информация за мъгла, като уточняват, че не е възможно да бъдат разположени патрули навсякъде. Очаква се и позиция от дружеството, отговарящо за пътното поддържане, относно действията при опасни условия за шофиране.

За хората в Самуилово обаче най-тежкият въпрос остава как се е стигнало до загубата на четири човешки живота.

"Кой е виновният, това е голяма работа, ей. Аз като гледам по телевизията, направо се шашкам“, споделя местният жител Богомил Георгиев.

От Община Сливен ще отпуснат еднократна финансова помощ на близките на загиналите.

11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите на катастрофата на автомагистрала "Тракия“. Разследването продължава, а близките на загиналите очакват отговори за обстоятелствата, довели до трагедията.