Новини
Търси
Подкаст
Общество

"Последно го видях с детенцето": 30-годишен баща сред загиналите на "Тракия"

"Последно го видях с детенцето": 30-годишен баща сред загиналите на "Тракия"
стопкадър/бтв

Четирима жители на село Самуилово са сред 11-те жертви на тежката катастрофа. Трима от тях са членове на едно семейство, пътувало към Бургас за лекарски преглед

Трагедията на автомагистрала "Тракия“, при която загинаха 11 души, почерни сливенското село Самуилово. Четирима от загиналите са родени и живели в населеното място. Сред тях са трима членове на едно семейство и 30-годишен млад баща, който оставя след себе си дете на едва една годинка, съобщава bTV.

30-годишният Иван е работел в Бургас и всяка сутрин е пътувал до работното си място. Съседите му го описват като трудолюбив, общителен и добър човек.

"Трудолюбив, един на мама и тате, много добро момче, много… Общителен, слънчев човек, слънчев… Последно го видях на Архангеловден, с неговия кумец, водеше си детенцето“, разказва през сълзи Стоян Станчев, който е познавал младия мъж.

При тежката катастрофа загива и цяло семейство от Самуилово - 55-годишната Катя, нейната майка и съпругът ѝ Иван. Във фаталната сутрин тримата са тръгнали към Бургас, където е трябвало да посетят лекар.

"Скромни хора, работливи хора… трагедия голяма“, споделя местната жителка Жана.

След инцидента близките на загиналите часове наред са опитвали да се свържат с тях, без да получат отговор. По думите на кмета на Самуилово Красимир Кръстев информацията за трагедията е достигнала до него не чрез институциите, а от роднини и съседи.

"На мен никой не ми е съобщавал от институциите, аз разбирам от близки, от съседи… А те са разбрали от болницата“, заявява Кръстев.

Докато жителите на селото скърбят за загубата на своите близки, продължават и въпросите за причините, довели до тежката верижна катастрофа.

Гъстата мъгла и силно намалената видимост се разглеждат като възможни фактори за инцидента, но окончателните причини предстои да бъдат установени в хода на разследването.

Пътният експерт Николай Колев коментира пред bTV, че при опасни метеорологични условия в рисковите участъци трябва да бъдат предприемани превантивни мерки.

Според него отговорните институции е трябвало да реагират своевременно при установяване на опасността, включително чрез координация между "Пътна полиция“ и фирмите, ангажирани с поддръжката на автомагистралата.

От "Пътна полиция“ - Ямбол посочват пред медията, че не са получили информация за мъгла, като уточняват, че не е възможно да бъдат разположени патрули навсякъде. Очаква се и позиция от дружеството, отговарящо за пътното поддържане, относно действията при опасни условия за шофиране.

За хората в Самуилово обаче най-тежкият въпрос остава как се е стигнало до загубата на четири човешки живота.

"Кой е виновният, това е голяма работа, ей. Аз като гледам по телевизията, направо се шашкам“, споделя местният жител Богомил Георгиев.

От Община Сливен ще отпуснат еднократна финансова помощ на близките на загиналите.

11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на жертвите на катастрофата на автомагистрала "Тракия“. Разследването продължава, а близките на загиналите очакват отговори за обстоятелствата, довели до трагедията.

Още по темата

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството

МВР предупреждава: Измамници заплашват с глоби и отнемане на автомобили от името на министерството

Водещи

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

  • Преди 16 минути
Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

  • Преди 23 минути
Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

  • Преди 24 минути
Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

  • Преди 30 минути
Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

  • Преди 32 минути
Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

  • Преди 33 минути
АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

  • Преди 46 минути
Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

  • Преди 47 минути
ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

  • Преди 47 минути
Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

  • Преди 1 час