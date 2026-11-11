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Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис
АР/БТА

Инцидентът е станал малко преди 18:00 ч. местно време

Трима души загинаха, а други трима са ранени при инцидент, при който автомобил се вряза в група пешеходци в Северен Холивуд, Лос Анджелис, щата Калифорния. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал малко преди 18:00 ч. местно време (04:00 ч. българско). Засега няма официална информация за причините за катастрофата. От полицията уточниха, че разследващите все още проверяват дали става въпрос за умишлено действие.

Трима от ударените от автомобила са загинали на място. Двама пешеходци и шофьорът са транспортирани в болница, съобщиха полицията и пожарната служба в Лос Анджелис.

Кметицата на града Карън Бас заяви, че автомобилът е напуснал пътното платно, качил се е на тротоара и е блъснал група улични търговци и пешеходци. Екипите на спешните служби са пристигнали на мястото, а градската администрация координира действията си с тях.

„Сърцето ми е изпълнено със скръб заради семействата на всички пострадали“, написа Бас в социалната мрежа X.

Представителят на Окръжния съвет в Лос Анджелис Катрин Баргър също изрази съболезнования и заяви, че ще следи разследването.

Според телевизия KCAL-TV, филиал на CBS News, автомобилът се е врязал в щанд за храна в близост до автобусна спирка на булевард „Ланкершъм“. Районът е част от оживения търговски и артистичен квартал Северен Холивуд, известен още като Нохо.

Кадри от мястото показват малък бял автомобил със сериозни повреди, качен на тротоара под синя тента и ударил страничната стена на навеса на автобусната спирка.

 
 
 

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