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Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“
БТА

Еднократната социална помощ ще бъде предоставена през дирекциите за социално подпомагане.

Правителството взе решение да бъдат изплатени еднократни социални помощи на всички семейства на загиналите в катастрофата на АМ „Тракия” в размер на 8000 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова след редовното заседание на Министерски съвет.

"Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите за Социално подпомагане в страната, за да получат конкретна консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ, предвидена по Закон, каза Ефремова", цитирана от НОВА.

Пострадалите, които имат нужда от психологическа помощ, също могат да се обърнат към общинските дирекции за социално подпомагане, откъдето ще им бъде предоставена безплатна подкрепа.

Еднократната социална помощ ще бъде предоставена през дирекциите за социално подпомагане.

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