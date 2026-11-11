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Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата
БТА

Организацията по изтеглянето на общо 87 автомобили снощи премина на ниво, каза Чалъков

Нямаме информация за получено съобщение на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофата. Това каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков на брифинг на пътния възел „Кабиле” при 281-ви км на автомагистрала „Тракия”.

"Организацията по изтеглянето на общо 87 автомобили снощи премина на ниво", каза Чалъков, цитиран от БТА.

С Агенция „Пътна инфраструктура” сме в постоянна връзка, каза той, като добави, че предложенията за обезопасяване на магистралата ще дойдат от тях и ще бъдат изпълнени.

"По повод появили се снимки от тол камерите за наличието на мъгла, той коментира, че от тях изобщо не се вижда дали мъглата е много гъста. Това, което аз видях, е, че има видимост поне 70-80 метра. Дали е можело да се реагира по по-добър начин, дали е можело да се предприемат и други действия, мисля, че всичко беше в добра координация, в спешен порядък", каза Чалъков.

По думите му автомобилите на спешната помощ са реагирали в рамките на десет минути от получаването на сигнала за инцидента.

"Полицията също са били на място и те в рамките на няколко минути, и са започнали да помагат за евакуацията на пострадалите хора. Беше направена организация на движението, за да може линейките да достигнат до пострадалите", посочи още областният управител.

Той припомни, че са били привлечени екипи от трите области – Ямбол, Сливен и Бургас и всички са реагирали своевременно и в рамките на час – час и половина всички пострадали са били евакуирани и настанени в болнични заведения.

Разследването е поето от Националната следствена служба и оттам ще преценят дали има нужда от повторен оглед на местопроизшествието, коментира още областният управител. 

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