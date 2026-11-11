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Катя Ивкова: Ако не беше бързата и адекватна координация на всички системи, може би жертвите щяха да са повече

Катя Ивкова: Ако не беше бързата и адекватна координация на всички системи, може би жертвите щяха да са повече
БТА

Здравната система е подготвена не само за такива трагедии и това вчера беше доказано, посочи здравният министър

Факт е, че вчерашната реакция и на здравната система, и на системата на вътрешните работи, на министерство на отбраната показа, че всички заедно обединени можем да спасим повече живот, заяви пред БНТ министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Тя изрази съболезнованията си на семействата и близките на загиналите при катастрофата на АМ "Тракия".

"Ако не беше бързата и адекватна координация на всички системи, които изброих, може би жертвите щяха да са повече", каза Ивкова.

"Здравната система е подготвена не само за такива трагедии и това вчера беше доказано. Именно, когато настъпят такива ситуации, има разпределение на пациентите в различни лечебни заведения. Прави се триаж.  Първата преценка за това къде трябва да бъдат преместени пациентите се извършва от екипите на Спешна медицинска помощ", каза Ивкова.

По думите й вчера е била извършвана координация за спешна медицинска помощ и по въздуха.

"Това бяха първите колеги, които ме информираха за тежката катастрофа", посочи тя. 

Ивкова добави, че е била създадена възможност и за транспортиране на пациентите със Спартан.

Тя увери, че е имало готовност и други болници в страната да приемат тежко пострадали – в Пловдив, Хасково, Стара Загора и София. Основната част от пациентите обаче са били поети от лечебните заведения в Ямбол, Сливен и Бургас.

По думите й освен спешното лечение държавата предвижда възможност за последваща психологическа подкрепа и рехабилитация на пострадалите. Според здравния министър преживяното е огромен стрес, а нуждата от помощ може да се появи и след преминаването на острата фаза на лечението.

Обсъжда се и възможността за допълнителна финансова подкрепа за пострадалите и техните семейства. По този въпрос предстои координация с Министерството на труда и социалната политика.

 

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