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Патриарх Даниил ще оглави литургия в храма „Св. вмчк Мина“ в Кюстендил

Патриарх Даниил ще оглави литургия в храма „Св. вмчк Мина“ в Кюстендил
БТА

Началото на патриаршеската света литургия е насрочено за 9:00 часа.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил днес ще оглави днес патриаршеска света литургия в храм „Св. вмчк Мина“ в Кюстендил по повод храмовия празник, съобщиха от Архиерейското наместничество в града.

Програма ще започне с утреня, а в 8:30 часа в храма ще бъде посрещнат патриарх Даниил.

Началото на патриаршеската света литургия е насрочено за 9:00 часа.

Честванията по повод празника започнаха вчера с посрещане на частица от мощите на свети Мина, която се съхранява в храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ в Кюстендил. По-късно снощи беше отслужена архиерейска празнична вечерня с петохлебие, предава БТА.

Традицията за пренасяне на светите мощи в храм „Св. вмчк Мина“ се спазва всяка година около празника на светеца, за да могат вярващите да се поклонят пред тях. Частицата от мощите беше посрещната в Кюстендил през 2021 г. по повод храмовия празник на свети Мина, когото православната църква почита като покровител на семейството и закрилник на сираците и бездомните. Оттогава те се пазят в храма  „Св. вмчк Димитър Солунски“ в града.

Храмът „Св. вмчк Мина“ е изграден през 1934 година. По своята архитектура той наподобява в умален вид храм-паметника „Св. Александър Невски“ в София. В близост до църквата се намира аязмо, за чиито води местните хора вярват, че имат благотворно въздействие при очни заболявания.

През миналата година бяха отбелязани 90 години от освещаването на храма „Св. вмчк Мина“, както и 165 години от откриването на стария манастирски храм, носещ името на светеца, в съседство.

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