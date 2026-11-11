Кой има имен ден днес? Почитаме Свети Мина - закрилника на семейството

На 11 ноември православната църква отбелязва празника на Свети великомъченик Мина - един от почитаните християнски светци, смятан за закрилник на семейството, пътниците и хората, които се нуждаят от помощ и утеха.

На този ден църквата почита още светите мъченици Виктор и Стефанида, свети мъченик дякон Викентий и преподобни Теодор Студит, изповедник.

Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Мина, Минчо, Минка, Виктор, Виктория и Викентий.

Свети Мина живял по времето на римските императори Диоклетиан и Максимиан, когато християните били подложени на жестоки гонения. Той служил като войник в Египет, но заради вярата си се оттеглил в планините, където прекарвал времето си в пост и молитва.

След като укрепил духа си, Мина се завърнал сред хората и започнал открито да проповядва християнството. Неговата смелост и отказът му да се отрече от вярата довели до тежки изпитания.

Светецът бил подложен на мъчения и впоследствие обезглавен, а тялото му било хвърлено в огъня. Мощите му били пренесени в Александрия и погребани с почести.

В християнската традиция Свети Мина е символ на непоколебимата вяра, духовната сила и смелостта пред изпитанията.

В народните вярвания светецът е почитан като покровител на семейството, бездомните и пътуващите. Към него вярващите отправят молитви за здраве, благополучие, семейно щастие и закрила в трудни моменти.

В България едно от най-посещаваните места, посветени на светеца, е Обрадовският манастир "Свети великомъченик Мина- край София. В него се съхранява почитана от вярващите икона на светеца, пред която мнозина се молят за здраве и сбъдване на съкровени желания.

Сред най-популярните имена, които празнуват на 11 ноември, са Виктор и Виктория. Те имат латински произход и се свързват с победата – Виктор означава "победител-, а Виктория - "победа-.

ТАРАЛЕЖ пожелава на всички именици здраве, щастие, обич и благополучие! Нека носят имената си с гордост и нека вярата и надеждата ги съпътстват по пътя им.