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МВР отбеляза професионалния празник на полицията с церемония в София

МВР отбеляза професионалния празник на полицията с церемония в София
Фейсбук / Иван Демерджиев

Министър Иван Демерджиев призова служителите да отстояват закона и да възстановят доверието на гражданите

С тържествена церемония в двора на Главна дирекция "Национална полиция" беше отбелязан 8 ноември - професионалният празник на българската полиция. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

По време на церемонията главният секретар на Светия синод епископ Герасим извърши традиционното освещаване на знамената. В памет на полицейските служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг, бяха поднесени венци и цветя.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта, че основната задача на полицаите е да защитават живота, здравето и правата на гражданите, както и да отстояват върховенството на закона.

"Пътят, по който ви водим, е труден и тежък, но и много благодарен. Ако успеем да го извървим, а аз вярвам, че ще успеем, вие, българските полицаи, ще получите одобрението, симпатиите, привързаността на българските граждани", заяви Демерджиев.

Той благодари на служителите за отдадеността и професионализма им и им пожела здраве и сили да продължат да изпълняват задълженията си с чест.

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов определи празника като ден на признателност, гордост и равносметка.

"Да бъдеш полицай е много повече от професия. Това е призвание, дълг и осъзнат избор - избор, който изисква чест, достойнство, морал, воля и готовност да поставиш сигурността и живота на другите пред собственото си спокойствие", посочи Николов.

Според него доверието на обществото е най-ценният капитал на полицията и трябва да се заслужава с прозрачност, справедливост и стриктно спазване на закона.

Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Емил Пармаков също изрази признателност към служителите, които ежедневно рискуват живота си в борбата с престъпността.

На церемонията присъстваха представители на политическото и професионалното ръководство на МВР, както и директори на главни и областни дирекции.

Професионалният празник на българската полиция се отбелязва на 8 ноември от 1924 г. Честването е прекратено след 1944 г., но е възстановено през 1994 г. по предложение на Националния полицейски синдикат.

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