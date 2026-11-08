По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

Избирателната активност при втория тур за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите достигна 47,96% към 13:00 часа. Това показват официалните данни на ВСС.

От общо 2275 съдии с право на глас своя вот са упражнили 1091 магистрати.

Активността е по-ниска спрямо първия тур на 7 ноември, когато към същия час бяха гласували 1214 съдии, или 53,36%. Разликата е 5,4 процентни пункта.

Припомняме, че вчера изборният ден приключи с активност от 82,20%, като гласуваха общо 1870 магистрати. Нито един от 21-те кандидати обаче не успя да събере необходимата подкрепа, което наложи провеждането на втори тур.

В повторното гласуване участват всички 21 кандидати, като шестимата с най-много гласове ще бъдат избрани за членове на новия състав на съдебния съвет.

Изборният процес се наблюдава от представители на редица организации, сред които Съюзът на съдиите в България, "Правосъдие за всеки", Българският институт за правни инициативи и Асоциацията на българските административни съдии.

Гласуването продължава до 18:00 часа, а окончателните резултати се очаква да бъдат обявени до 23:00 часа.