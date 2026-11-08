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По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота
БТА

Към 13:00 часа са гласували 1091 съдии, или със 123 по-малко спрямо същия час вчера

Избирателната активност при втория тур за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите достигна 47,96% към 13:00 часа. Това показват официалните данни на ВСС.

От общо 2275 съдии с право на глас своя вот са упражнили 1091 магистрати.

Активността е по-ниска спрямо първия тур на 7 ноември, когато към същия час бяха гласували 1214 съдии, или 53,36%. Разликата е 5,4 процентни пункта.

Припомняме, че вчера изборният ден приключи с активност от 82,20%, като гласуваха общо 1870 магистрати. Нито един от 21-те кандидати обаче не успя да събере необходимата подкрепа, което наложи провеждането на втори тур.

В повторното гласуване участват всички 21 кандидати, като шестимата с най-много гласове ще бъдат избрани за членове на новия състав на съдебния съвет.

Изборният процес се наблюдава от представители на редица организации, сред които Съюзът на съдиите в България, "Правосъдие за всеки", Българският институт за правни инициативи и Асоциацията на българските административни съдии.

Гласуването продължава до 18:00 часа, а окончателните резултати се очаква да бъдат обявени до 23:00 часа.

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