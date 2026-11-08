Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа с участието на няколко автомобила временно затвори пътя Русе - Варна. При инцидента има пострадали, които са транспортирани до лечебни заведения, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Произшествието е станало на 8 ноември в участъка след магазин "Джъмбо" в посока Разград. Сигналът за катастрофата е подаден в 12:14 часа на телефон 112, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Незабавно към мястото са насочени екипи на Центъра за спешна медицинска помощ, които са оказали първа помощ на пострадалите и са организирали транспортирането им до болници.

Към момента няма официална информация за точния брой на ранените, както и за тежестта на нараняванията им.

Заради катастрофата движението по пътя Русе - Варна е временно преустановено, като автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

На място работят полицейски екипи, които регулират трафика и извършват необходимите действия за установяване на причините и обстоятелствата около произшествието.

От полицията призовават водачите да спазват указанията на служителите на реда и да използват определените обходни маршрути.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Не се съобщават подробности за начина, по който е възникнал сблъсъкът, нито за броя и вида на участвалите автомобили.

Очаква се движението в засегнатия участък да бъде възстановено след приключване на необходимите действия на място и обезопасяване на пътното платно.