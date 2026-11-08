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Край на скъпия роуминг в Сърбия и Северна Македония? ЕС започна преговори

Край на скъпия роуминг в Сърбия и Северна Македония? ЕС започна преговори
Pixabay

Шест държави от Западните Балкани могат да се присъединят към европейската зона "Роуминг като у дома", но засега няма определена дата

Европейската комисия започна преговори за разширяване на зоната "Роуминг като у дома" към шест държави от Западните Балкани. Целта е гражданите да могат да провеждат разговори, да изпращат съобщения и да използват мобилен интернет без допълнителни такси при пътуване между Европейския съюз и тези страни.

Преговорите обхващат Сърбия, Република Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Косово.

За българските граждани промяната би била особено полезна при пътувания до Сърбия и Северна Македония, където в момента роуминг услугите не попадат под общите правила на ЕС и могат да доведат до допълнителни разходи.

Новината беше обявена от Европейската комисия на 6 ноември, като преговорите следват решението на Съвета на ЕС от юни 2026 г.

За да отпаднат надценките, всяка от шестте държави трябва да постигне споразумение с ЕС и да приведе националните си правила в съответствие с европейското законодателство.

Къде вече можем да използваме роуминг без допълнителни такси?

В момента правилата "Роуминг като у дома" действат във всички държави от Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

От 1 януари 2026 г. към тази зона се присъединиха и Украйна и Молдова.

Това означава, че при пътуване до тези страни абонатите могат да използват мобилните си услуги при условия, близки до тези в собствената им държава, съобразно ограниченията за справедливо ползване и условията на тарифния план.

Засега няма конкретен срок, в който роуминг таксите в Западните Балкани ще отпаднат.

След приключване на преговорите и изпълнение на европейските изисквания Европейската комисия ще предложи разширяване на общата роуминг зона.

До тогава пътуващите до Сърбия, Северна Македония и останалите държави от региона трябва да проверяват тарифите на мобилните си оператори, за да избегнат неочаквано високи сметки.

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