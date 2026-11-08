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Морето продължава да изхвърля товари край Царево: Този път - червен пипер

Морето продължава да изхвърля товари край Царево: Този път - червен пипер
стопадър/нова

Близо 100 чувала с подправката са открити на плаж "Липите" край Синеморец. Предполага се, че са част от товара на потъналия край Шабла кораб Contship Jet

Близо 100 чувала с червен пипер са изхвърлени от морето на плаж "Липите" край Синеморец. Необичайната находка е поредният случай на изплувал товар по Южното Черноморие след потъването на контейнеровоз край Шабла в края на октомври.

Информацията за чувалите първоначално се появи в социалните мрежи, а впоследствие беше потвърдена от кмета на община Царево пред NOVA.

Предполага се, че червеният пипер е част от товара на кораба Contship Jet, който според съобщената информация е потънал край Шабла, след като е бил ударен от три дрона. Към момента обаче няма официално потвърждение, че откритите чували действително произхождат от плавателния съд.

Случаят идва само дни след като в морето край Синеморец бяха забелязани два контейнера, единият от които представлява цистерна, заседнала сред скалите. Появата им предизвика въпроси за произхода на товара и възможните рискове за крайбрежието.

В събота, 7 ноември, представители на Басейнова дирекция са взели проби от морската вода в района. Засега не се съобщават резултати от изследванията, които да показват дали има замърсяване.

Извозването на изхвърления товар ще бъде организирано след получаване на разрешение от военната прокуратура, обясни кметът на Царево. По думите му общината ще съдейства заедно с местното горско стопанство при необходимите действия по отстраняването на чувалите.

Междувременно остава неясно дали в морето има и други части от товара, които могат да достигнат бреговете през следващите дни.

Причините и обстоятелствата около появата на контейнерите и чувалите край Синеморец продължават да бъдат изяснявани.

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