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Земеделският министър за транспорта в Черно море: Икономическата ни зона е безопасна

Земеделският министър за транспорта в Черно море: Икономическата ни зона е безопасна
Снимка: БТА

Сега се проверяват всички гари, къде има кантари

Със зърнопроизводителите започнахме да работим за възможност за възобновяване на транспорта от Северозападна България до порт Варна. Извънредната икономическа българска зона е безопасна, там минават кораби с българско зърно, нямаме проблем с доставките. Проблемът идва от високите цени на горивото.

"Цената на зърното във Варна е висока, а във Видин е намалена заради транспортните разходи. Говорим за 5 млн. тона, които разделени за превоз на камиони по 22 тона и при една липсваща магистрала - нали си представяте по какъв начин затрудняват пътя всеки ден. Сега се проверяват всички гари, къде има кантари, за да може държавата да възстанови транспорта до 1989 г. - да спестим на българските граждани трафика с камионите, да свалим транспортната цена. България е един от големите производители на зърно", каза Абровски. 

Той поясни, че тези 30 години цената на горивата е била по-ниска. В петък ще има среща в министерството на транспорта, за да бъде решен въпроса с транспорт на българското зърно.

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