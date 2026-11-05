Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пламен Абровски: България е под риск да върне в Брюксел 62 млн. евро

Пламен Абровски: България е под риск да върне в Брюксел 62 млн. евро
Снимка: БТА

"Когато то 2007 до 2023 г. си давал просто така, ти изкривяваш производството", обясни той

България е под риск да върне в Брюксел 62 млн. евро. Връщането на тези пари за мен е престъпление от държавническа гледна точка. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски пред БНТ. 

Той обясни, че е решил да активират мярка, която до сега не е ползвана - използване на помощ за катастрофично събитие.

"Ние решихме да използваме сушата. Досега помощта е била за всички по равно - на калпак, на глава. В конкретния случай това не е възможно, защото ЕК променя начина на подпомагане. Ежегодно през Министерство на земеделието се изразходват над 1,7 млрд. евро. Това е близо една трета от бюджета на Здравната каса", каза Абровски.

За производителите, които няма да бъдат подпомогнати по тази мярка, те ще получат средства по програмата "де минимис". 

Всичко минава през статистиката на самите земеделски производители, обясни той и каза, че статистиката е подадена към Брюксел и Евростат.

"Когато то 2007 до 2023 г. си давал просто така, ти изкривяваш производството", обясни земеделският министър. 

Нивото на цените е свързано със суровината за производство, обясни той. "Важно е да структурираме нашето производство и този 1,7 млрд. да бъде структуриран - нашите производители да могат да дават на атрактивна цена суровините. Отнякъде трябва да тръгнем, за да изправяме продоволствената сигурност", каза Абровски. 

Прави се цялостна проверка за веригата на доставка. Това е нужно, за да знаем откъде е дошла продукцията в един склад - дали има неконтролирани надценки, дали е внос от Гърция, който изкривява нашето производство, поясни земеделският министър.

Той уточни, че проверката е от НАП, БАБХ и КЗП. "Извършваме една нормална, рутинна проверка. Не гоним никого, проверяваме и искаме да гарантираме на българския гражданин, че яде качествена, здрава храна. Искаме да видим как млякото в Люксембург е по-евтино, отколкото в София", допълни Пламен Абровски.

Според него подобни проверки не са се случвали досега.

"Ние сме единствената държава, която няма законодателство, което регулира търговските вериги. Когато на 500 м концентрираш еднакви магазини, това променя задръстванията, нивото на шума", поясни Абровски.

До Нова година проектозаконите ще са в Народното събрание, каза той.

За напояването на земеделието той каза, че ще се дигитализират тръби и канали в регионите.

Още по темата

Огнян Боюклиев пред Таралеж: Светът е пред продоволствена криза

Огнян Боюклиев пред Таралеж: Светът е пред продоволствена криза

Огнян Боюклиев пред Таралеж: Защо фермерите да не продават доматите си на паркингите на търговските вериги

Огнян Боюклиев пред Таралеж: Защо фермерите да не продават доматите си на паркингите на търговските вериги

Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските

Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Водещи

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

  • Преди 1 минута
"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

  • Преди 5 минути
По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

  • Преди 9 минути
Северна Корея отправи остри критики към ЕС

Северна Корея отправи остри критики към ЕС

  • Преди 11 минути
Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

  • Преди 17 минути
България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

  • Преди 18 минути
Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

  • Преди 21 минути
Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

  • Преди 26 минути
Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

  • Преди 32 минути
"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

  • Преди 41 минути
Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

  • Преди 45 минути
Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

  • Преди 47 минути
ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

  • Преди 1 час