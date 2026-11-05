Пламен Абровски: България е под риск да върне в Брюксел 62 млн. евро

България е под риск да върне в Брюксел 62 млн. евро. Връщането на тези пари за мен е престъпление от държавническа гледна точка. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски пред БНТ.

Той обясни, че е решил да активират мярка, която до сега не е ползвана - използване на помощ за катастрофично събитие.

"Ние решихме да използваме сушата. Досега помощта е била за всички по равно - на калпак, на глава. В конкретния случай това не е възможно, защото ЕК променя начина на подпомагане. Ежегодно през Министерство на земеделието се изразходват над 1,7 млрд. евро. Това е близо една трета от бюджета на Здравната каса", каза Абровски.

За производителите, които няма да бъдат подпомогнати по тази мярка, те ще получат средства по програмата "де минимис".

Всичко минава през статистиката на самите земеделски производители, обясни той и каза, че статистиката е подадена към Брюксел и Евростат.

"Когато то 2007 до 2023 г. си давал просто така, ти изкривяваш производството", обясни земеделският министър.

Нивото на цените е свързано със суровината за производство, обясни той. "Важно е да структурираме нашето производство и този 1,7 млрд. да бъде структуриран - нашите производители да могат да дават на атрактивна цена суровините. Отнякъде трябва да тръгнем, за да изправяме продоволствената сигурност", каза Абровски.

Прави се цялостна проверка за веригата на доставка. Това е нужно, за да знаем откъде е дошла продукцията в един склад - дали има неконтролирани надценки, дали е внос от Гърция, който изкривява нашето производство, поясни земеделският министър.

Той уточни, че проверката е от НАП, БАБХ и КЗП. "Извършваме една нормална, рутинна проверка. Не гоним никого, проверяваме и искаме да гарантираме на българския гражданин, че яде качествена, здрава храна. Искаме да видим как млякото в Люксембург е по-евтино, отколкото в София", допълни Пламен Абровски.

Според него подобни проверки не са се случвали досега.

"Ние сме единствената държава, която няма законодателство, което регулира търговските вериги. Когато на 500 м концентрираш еднакви магазини, това променя задръстванията, нивото на шума", поясни Абровски.

До Нова година проектозаконите ще са в Народното събрание, каза той.

За напояването на земеделието той каза, че ще се дигитализират тръби и канали в регионите.