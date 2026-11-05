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Трима души са арестувани след стрелбата в столичния квартал "Младост"

Трима души са арестувани след стрелбата в столичния квартал "Младост"
pixabay

"Няма пострадали", съобщиха от СДВР

"Трима души са задържани в столичния квартал „Младост“ след подаден сигнал за стрелба", съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

"Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват", уточниха от полицията.

Стрелба е извършена в блок 321 жк "Младост" 3, София.

По непотвърдена информация стрелба с пистолет е открита на последния етаж.

Тече проверка.

Задържани са двама мъже и една жена.

Няма пострадали.

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