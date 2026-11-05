Трима души са арестувани след стрелбата в столичния квартал "Младост"
"Няма пострадали", съобщиха от СДВР
"Трима души са задържани в столичния квартал „Младост“ след подаден сигнал за стрелба", съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.
"Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват", уточниха от полицията.
Стрелба е извършена в блок 321 жк "Младост" 3, София.
По непотвърдена информация стрелба с пистолет е открита на последния етаж.
Тече проверка.
Задържани са двама мъже и една жена.
Няма пострадали.