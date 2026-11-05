Авариите на "Топлофикация" в "Младост" и в "Мусагеница" напомнят за "Параграф 22"

Проблемите с "Топлофикация София" изправят жителите на няколко столични квартала пред непредсказуеми решения. Заради големия брой аварии дружеството не може да откликне бързо навсякъде, липсата на инвестиции и поддръжка на мрежата от години показва нерешени проблеми десетилетия назад. Жителите на части от кварталите "Дружба", "Младост", "Мусагеница" са изправени пред ограничението да сменят сами повредени абонатни станции и реалността да се прибират в студени домове - без парно и топла вода, но с непресекващи сметки.

Жителка на "Мусагеница" каза пред БНТ: "Абонатната е собственост на "Топлофикация", преди година бяхме 3-4 месеца без топла вода, защото се беше развалила помпата. Тяхната собственост е в наша собственост и нашата собственост търпи щети", каза жителка на "Мусагеница".

Тя потвърди, че тръбите са от 70-те години и при авария се поставят само скоби.

Пред bTV жители на "Младост 3" казаха, че над два месеца са без топла вода, постоянно променящи се срокове за отстраняване на авариите и нарастващо недоволство сред жителите на София. Потърпевшите вече предупреждават за масови протести и подготвят колективни искове срещу „Топлофикация София“.