Авариите на "Топлофикация" в "Младост" и в "Мусагеница" напомнят за "Параграф 22"
Тяхната собственост е в наша собственост и нашата собственост търпи щети, каза жителка на "Мусагеница"
Проблемите с "Топлофикация София" изправят жителите на няколко столични квартала пред непредсказуеми решения. Заради големия брой аварии дружеството не може да откликне бързо навсякъде, липсата на инвестиции и поддръжка на мрежата от години показва нерешени проблеми десетилетия назад. Жителите на части от кварталите "Дружба", "Младост", "Мусагеница" са изправени пред ограничението да сменят сами повредени абонатни станции и реалността да се прибират в студени домове - без парно и топла вода, но с непресекващи сметки.
Жителка на "Мусагеница" каза пред БНТ: "Абонатната е собственост на "Топлофикация", преди година бяхме 3-4 месеца без топла вода, защото се беше развалила помпата. Тяхната собственост е в наша собственост и нашата собственост търпи щети", каза жителка на "Мусагеница".
Тя потвърди, че тръбите са от 70-те години и при авария се поставят само скоби.
Пред bTV жители на "Младост 3" казаха, че над два месеца са без топла вода, постоянно променящи се срокове за отстраняване на авариите и нарастващо недоволство сред жителите на София. Потърпевшите вече предупреждават за масови протести и подготвят колективни искове срещу „Топлофикация София“.
В столичния квартал „Младост 3“ тази сутрин се събраха жители, които настояват за незабавно възстановяване на услугата. Част от домакинствата са без топла вода още от 28 август, а с настъпването на отоплителния сезон липсата на парно допълнително усложнява ситуацията.
„Не само нашият блок, цялото каре тук няма близо месец и половина до два месеца. От 28 август нямаме топла вода“, разказва един от потърпевшите пред телевизията.
По думите му хората се опитват да се справят по различни начини, но ситуацията е особено тежка за семействата с малки деца и възрастните жители на квартала. Въпреки многократните сигнали до дружеството, според тях реакцията е недостатъчна.
Жителите разказват, че ремонтните дейности се проточват, а обещаните срокове за възстановяване на топлоподаването непрекъснато се отлагат. Един от потърпевшите твърди, че едва след като в социалните мрежи е обявено предстоящо гражданско недоволство, екипи са предприели нови действия по отстраняване на повредата.
„Вчера разкопаха, смениха цялата тръба, а не със скоби, както предишния път. И отново нямаме вода“, обяснява той.
Липсата на топла вода принуждава много домакинства да търсят алтернативни решения. Част от хората монтират бойлери, докато други използват бързовари и различни електрически приспособления за затопляне на водата.
Една от живеещите в квартала признава, че използва устройство за нагряване на вода, без да е сигурна доколко то изобщо е безопасно.
Други жители споделят, че никога досега не са се сблъсквали с толкова продължително прекъсване на услугата. По думите им предишните аварии обикновено са били отстранявани в рамките на седмица или десет дни.
„Върнахме се няколко века назад. Кой както може се оправя“, коментира един от потърпевшите.
Хората изразяват притеснения и за натоварването на електропреносната мрежа, тъй като с понижаването на температурите все повече домакинства ще разчитат на електроуреди не само за топла вода, но и за отопление.
Особено недоволство предизвикват непрекъснатите промени в сроковете за приключване на ремонтите. Според жители на квартала датите са били променяни четири-пет пъти, поради което те вече не вярват на прогнозите на дружеството.
От „Топлофикация София“ обясняват пред bTV, че на територията на столицата има множество аварии и екипите работят по отстраняването им.
Конкретно за „Младост“ от дружеството съобщават за два установени пробива, засягащи седем жилищни блока. Прогнозният срок за възстановяване на топлоподаването е 13 ноември.
Тази дата обаче не успокоява потърпевшите.
„Не, със сигурност ще я преместят. Вече нямаме надежда“, заявява един от жителите.
Хората настояват за възможно най-бързо възстановяване на парното и топлата вода не само в „Младост“, но и във всички останали засегнати райони на София. Междувременно недоволството продължава да расте, а сред обсъжданите действия са масови протести и колективни съдебни искове срещу столичното топлофикационно дружество.