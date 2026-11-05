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Британски гражданин е дал положителна проба за ебола

Британски гражданин е дал положителна проба за ебола
AP/БТА

Броят на жертвите на епидемията от ебола в ДР Конго надхвърли 5000 души

Британски гражданин, който е в Демократична република Конго (ДР Конго), ще бъде изпратен в Обединеното кралство за лечение, след като е дал положителна проба за ебола, предаде ДПА, позовавайки се британското правителство. 

Броят на жертвите на епидемията от ебола в ДР Конго надхвърли 5000 души, сочат правителствени данни. 

Все още не е ясно кога ще бъде извършен полетът.

"Британски гражданин, който в момента се намира в ДР Конго, е дал положителен резултат за ебола. Обединеното кралство разполага с добре установени процедури за справяне с подобни случаи и тези процедури вече са задействани", посочи говорител на британското правителство. 

По думите му рискът за британското население остава нисък.

Досега в Обединеното кралство са потвърдени само четири случая на ебола, включително три, свързани с медицински работници, които са участвали в борбата с епидемията в Западна Африка между 2014 и 2015 г. 

Настоящата епидемия е втората по мащаб в света за всички времена. По-голяма е била единствено епидемията от 2014-2016 г., при която в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне бяха заразени над 28 600 души, а повече от 11 000 починаха.

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