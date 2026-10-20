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Първи случай на Ебола в Нигерия

Първи случай на Ебола в Нигерия
АП/БТА

Здравните власти уточниха, че инфекцията е засечена в столицата Абуджа

Първи случай на заразен с вируса Ебола бе официално потвърден в Нигерия, съобщи нигерийското Министерство на здравеопазването, цитирано от Асошиейтед прес.

Здравните власти уточниха, че инфекцията е засечена в столицата Абуджа. Положителен резултат за опасното заболяване е дал пациент, който наскоро е пристигнал от Уганда.

Преди да бъде окончателно диагностициран с Ебола, мъжът е бил настанен за лечение в частна болница в мегаполиса. Здравният министър Мухамад Али Пате обяви, че епидемиологичните екипи в страната вече спешно проследяват 44 контактни лица на заразения с цел ограничаване на евентуално разпространение.

Въпреки че по-рано властите в Уганда също алармираха за огнища на болестта, наскоро те излязоха с официално изявление, че на тяхна територия вече няма регистрирани активни случаи на вируса.

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