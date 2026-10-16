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Трети случай на ебола в Кения

Трети случай на ебола в Кения
AP/БТА

Случаите в Кения са свързани с епидемията от ебола в Демократична република Конго

Кения потвърди трети случай на ебола, предаде Ройтерс.

Министерството на здравеопазването на Кения посочи днес, че третият заразен е 65-годишна жена, поставена под карантина на 6 октомври.

Тя бе диагностицирана рано и в момента получава поддръжка, която подобрява шансовете ѝ за лечение“, посочиха от министерството на здравеопазването.

Случаите в Кения са свързани с епидемията от ебола в Демократична република Конго. 

За първия случай в Кения се разбра миналата седмица, след като кениец, боледувал в ДР Конго, пристига на 3 октомври със самолет в Найроби.

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