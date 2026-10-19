Ебола се разпространява в Африка: Осми заразен в Кения, властите са в повишена готовност

Кения потвърди осми случай на ебола на фона на разпространяващата се епидемия в региона. Това съобщи генералният директор по въпросите на здравеопазването Патрик Амот, цитиран от "Ройтерс" и БТА.

"Днес бяха тествани 38 души, като един от тях даде положителен резултат за ебола", заяви Амот.

Новозаразеният е 49-годишен мъж, който е развил висока температура, главоболие и мускулни болки. Той не е медицински работник, но е помагал при грижите за пациент, включително с почистване на съдове и спално бельо.

Според здравните власти мъжът вероятно е бил в контакт с първия установен случай в Кения - пациент, пристигнал от Демократична република Конго, който почина в болница в Найроби на 5 октомври.

Симптомите на новозаразения са се появили в събота, след което той е бил поставен под карантина. Положителният резултат е потвърден в неделя.

Междувременно епидемията в Демократична република Конго продължава да се разширява. Властите съобщиха, че заболяването вече е достигнало осма провинция - Северно Убанги.

Кения остава в състояние на повишена готовност заради опасенията от по-широко разпространение на вируса в региона.