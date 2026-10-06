Национален траур в Нигерия след 25 жертви при самолетна катастрофа

Тридневен национален траур е обявен официално в Нигерия, като причина за него е разбитият военнотранспортен самолет ATR-42, за чиято катастрофа „Таралеж“ съобщи вчера.

Тежката авиационна катастрофа се очертава като една от най-смъртоносните трагедии във въздушното пространство на страната през последните години, което накара президентът Бола Тинубу изрично да разпореди незабавно и мащабно разследване на инцидента.

По официални данни на Военновъздушните сили на Нигерия (NAF), разпространени днес, на борда на фаталния полет NAF 931 са пътували общо 25 души, сред които петима членове на екипажа и 20 пътници. Спасителните екипи потвърдиха, че при удара няма оцелели. Новите данни от военното командване коригират първоначално обявената информация от министъра на авиацията Фестус Кейамо, който в понеделник съобщи за по-висок брой от 32 загинали.

Машината е изпълнявала рутинен полет по направление от Бенин Сити до Лагос. Диспечерите и ръководителите на въздушното движение са изгубили всякакъв радарна и радиовръзка със самолета в 08:13 часа по Гринуич в понеделник. След проведена издирвателна операция, останките от самолета бяха открити в район близо до крайбрежния град Игбокода, където веднага бяха пренасочени и изпратени специализирани екипи за издирване и спасяване.