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Джихадисти убиха най-малко 28 души в Нигерия

Джихадисти убиха най-малко 28 души в Нигерия
АР/БТА

Нападението е извършено от предполагаеми бойци на „Боко Харам“

Най-малко 28 жители на село в нигерийския щат Борно са били убити при нападение, извършено в края на миналата седмица от предполагаеми бойци на „Боко Харам“, съобщи пред Франс прес Бабакура Коло, ръководител на антиджихадистка въоръжена група.

Първоначално в четвъртък в село Марте са били открити телата на 15 души, които са били погребани. През почивните дни издирвателни екипи са намерили още 13 тела в близките храсталаци, всички с огнестрелни рани, според Коло.

Така броят на жертвите на нападението достига 28 души.

Щатът Борно остава център на джихадисткото въстание в Североизточна Нигерия, което продължава вече повече от 17 години. Освен „Боко Харам“, в региона действа и „Ислямска държава в Западна Африка“ — групировка, отделила се от нея. Конфликтът е отнел живота на хиляди хора и е принудил милиони да напуснат домовете си.

По думите на жител на Марте, Мустафа Грема, загиналите са се намирали извън селото, където са събирали дърва за огрев. Такива дейности са част от ежедневието на много разселени семейства, които разчитат на дървата за готвене и други основни нужди.

В Борно хората, принудени да търсят дърва и други ресурси извън населените места, често са изложени на сериозен риск. Според местни жители джихадистите все по-често нападат земеделци, рибари, дървосекачи, животновъди и събирачи на метални отпадъци, обвинявайки ги, че предават информация на армията.

Подобни нападения са регистрирани и по-рано тази година. През април джихадисти убиха най-малко 17 души, които също събирали дърва за огрев край Гвоза — важен военен център в щата Борно. При друг инцидент в село Малам Маджа, в района Диква, са били застреляни шестима дървосекачи.

Нигерийското правителство посочва като успехи в борбата с въоръжените групировки проведените операции срещу тях, включително ликвидирането по-рано тази година на високопоставен командир на „Ислямска държава“ с подкрепата на американската армия. Според някои експерти обаче насилието в страната продължава да се засилва.

Очаква се сигурността и икономическото положение да бъдат сред водещите теми в кампанията за президентските избори в Нигерия, насрочени за януари.

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