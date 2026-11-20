Няколко са исканията на хората с увреждания, които днес излязоха на протест пред парламента. За тях разказа пред ТАРАЛЕЖ Силвия Владова, зам.-председател на Сдружение „Достойнство 2023“.

Ето техните искания:

Реален диалог с пациентските организации и обсъждане на предложенията за промени в законите, които засягат пациентите.

Незабавно оттегляне на промените в Закона за личната помощ.

Запазване на трудовите договори и на правата на личните асистенти. Ние настояваме личните асистенти да останат наети единствено по Кодекса на труда.

Искаме достойно заплащане и запазване на добавката за стаж. Не искаме да се замразяват доходите и да се къса връзката им с минималната работна заплата.

Настояваме да спре хаоса в ТЕЛК и орязването на часовете за лична помощ. Не искаме да се въвежда новата функционална карта по МКБ-11, искаме пълна ревизия на МКБ-11.

Владова поясни, че т.нар. МКБ-11 е кодирането на заболяванията. „В България всяко заболяване има код, казва се МКБ-10 и по него се работи. МКБ-11 е одобрена от Световната здравна организация. И там всяко заболяване има код, но нещата са малко по-различно подредени. Примерно, аз имам 8 заболявания. Ако се въведе МКБ-11, ще ми групират заболяванията и реално няма да ми се определя процент, според заболяванията, а според остатъка на функциониране. Това означава, че някой трябва да ми направи социална оценка и да каже какво ми е останало от тях: дали мога да шофирам, дали мога да ходя“, обясни тя.

„Затова е протестът ни, защото не виждам кой ще прави тези функционални оценки и те реално няма да са реални. И по новото, ако се въведе МКБ-11, на хартия ще "оздравея", допълни Владова.

Законите, които се приемат, са в ущърб не само на хората с увреждания, а на абсолютно всички хора, смята Владова.