Срещата между Тръмп, Си Дзинпин и Путин няма да сложи край на войната в Украйна. Това заяви пред Таралеж журналистът Николай Станоев.

Журналистът, дългогодишен редактор в Дирекция Международна информация на БТА, коментира тристранната среща между президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, в китайския град Шънджън. Разговорите се проведоха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС).

По думите на Станоев срещата, която току-що приключи, бе наречена "безпрецедентна, историческа", тъй като тримата лидери за първи път сядат заедно на една маса.

"Като резултати обаче не очаквам кой знае какво. Най-малкото за Украйна те, разбира се, излязоха с една формулировка за пожелания за мир и за уреждане на конфликта, но виждате, че това е от самото начало на президентския мандат на Тръмп. Той каза още в първия ден, след като влезе в Белия дом, че ще сложи край на войната (вече близо две години), но положението си е същото, както и в първия ден, когато той влезе в Белия дом", посочи анализаторът.

"Иначе покрай многото общи формулировки и пожелания от тази среща, лично за мен по-съществените неща от нея са следните: лидерите в общата декларация, която приеха на срещата, се обявиха за увеличаване на производството на петролни продукти с ясната цел да се облекчи положението на международните енергийни пазари и да се понижат цените на енергоносителите и горивата, защото сега високите цени на енергията в резултат и на войната, започната от Тръмп срещу Иран, са много високи. Това води до изключително висока инфлация в световен мащаб, масово обедняване и други проблеми".

Според журналиста другото по-значимо нещо от срещата е това, че "лидерите призоваваха Международния наказателен съд и други подобни институции да не злоупотребяват със своите правомощия".

"Разбира се, те имат своя гледна точка – САЩ критикуват конкретно повдигнатите обвинения например срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. И общо взето това показва, че всяка от страните гледа своите интереси на първо място и ги поставя над тези на международното право, което за мен е тревожна тенденция в унисон с вече наблюдаваните тенденции ООН да бъде пренебрегвана и всяка от световните сили, а и не само - и по-малки страни, да преследват своите интереси, без да се съобразяват с международното право".

Станоев коментира и срещата на европейските съюзници на Украйна, която днес трябва да се състои в Берлин в противовес на срещата на върха на АТИС.

"Тази среща е много така символична – в деня, в който Тръмп, Путин и Си Дзинпин се срещат в Китай, европейските съюзници се събират на среща в Берлин, за да покажат ясно, че подкрепата им за Украйна продължава и не е разколебана", каза Станоев.

"Т.е. подкрепата на западните страни за Украйна като цяло продължава с неотслабваща сила, а това според мен означава, че на този етап Русия трудно може да постигне решаващ военен пробив"

"Ако направя един паралел със срещата в Аляска между Тръмп и Путин, тогава също имаше много суперлативи и бомбастични определения, че едва ли не двамата ще си разделят света. А оттогава минаха 15 месеца, а на практика нищо кой знае какво не се е променило".

"Показателно е, че за това време Русия е превзела едва няколкостотин квадратни километра и едно-две по-големи селища в Украйна.

В същото време и позицията на Тръмп отслабна много като на междинните избори за Конгрес в началото на този месец той загуби – неговата Републиканска партия загуби контрола си както върху Камарата на представителите, така и върху Сената, и така и той е с по-отслабнали позиции".

По думите на Станоев и "след срещата в Аляска нищо не се промени".

По думите му не трябва да се избързва с тези бомбастични определения – историята е показала, че трябва да мине време, за да може да се каже, че някакво събитие е историческо. Позицията на времето само може да потвърди това – поне според мен няма изгледи срещата в Шънджън да остане такава в исторически план.

По думите на Станоев „малко се прекалява с тия епитети „историческа“ и т.н.

"По принцип около ролята на Китай има много предположения, тъй като китайските представители са доста обрани в своите изказвания. Здравата логика и националните интереси обаче сочат, че Китай има интерес Русия да не губи войната, тъй като двете източни сили се подкрепят взаимно на глобалната сцена срещу Запада", каза в заключение анализаторът.