30-годишен мъж с предишни осъждания е задържан и привлечен като обвиняем за палежа на два автомобила в Пирдоп. Под ръководството на Районната прокуратура в Елин Пелин, Териториално отделение - Пирдоп, се води разследване за умишлено запалване на имущество със значителна стойност.

Два автомобила на местен жител били подпалени в Пирдоп около 00:23 ч. на 14 ноември.

В рамките на разследването са извършени оглед на мястото на палежа, претърсване и изземване, както и разпити на свидетели. Към материалите по делото са приобщени и изискани записи от камери за видеонаблюдение.

В хода на разследването е установена съпричастността към палежа на 30-годишния Я.М., който има предишни осъждания. Срещу него е повдигнато обвинение от прокурор, а мъжът е задържан за срок до 72 часа.

От Районната прокуратура в Елин Пелин ще внесат искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.