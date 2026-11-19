Тодор Ангелов призова за оттегляне на жалбите по спора за управлението на Българската федерация по борба. Той разказа, че е разговарял със Станка Златева около седмица по-рано и е поискал от нея пълномощно.

“Преди около седмица говорих със Станка Златева. Поисках пълномощното, но не го получих. Трябва да се оттеглят жалбите и да продължим да работим за борбата”, заяви Ангелов. Той добави, че все още не е запознат с финансовото състояние на федерацията, и изрази надежда споровете да бъдат разрешени скоро.

Изказванията идват, след като Международният спортен арбитражен съд (КАС) образува дело по жалба на българската федерация срещу Международната федерация по борба (UWW). Жалбата оспорва действията на UWW по признаването на промени в ръководството на българската централа.

Белчо Горанов изрази увереност, че съдебните спорове ще бъдат преодолени, но предупреди, че конфликтът вреди на авторитета на българската борба. Той припомни подкрепата на UWW за провеждането на големи първенства у нас и за развитието на българските състезатели и съдии. “Оптимист съм на 100 процента”, заяви Горанов.

Треньорът Сослан Фарниев посочи и конкретен финансов проблем. По думите му състезателите на ЦСКА не са получавали средства от федерацията през 2025 г., а през 2026 г. са получавали заплати само през първите пет месеца.