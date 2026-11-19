Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви, че подава оставка от поста си. Той съобщи решението си по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което беше обсъден проектът за държавния бюджет за 2027 г.

"Бих искал първо пред народните представители в комисията по културата и медиите да обявя оставката си като генерален директор на БТА. Ще я внеса с писмено заявление до председателя на Народното събрание заедно с удостоверението за избора ми за вицепрезидент", заяви Вълчев.

Той уточни, че очаква Централната избирателна комисия да му връчи удостоверението през следващата седмица.

Вълчев използва изслушването си, за да постави въпроса за заплащането в обществените медии. Според него възнагражденията в БТА, БНТ и БНР трябва да се увеличават със същите темпове като тези в образованието.

По представените от него данни средната месечна заплата в БТА към края на октомври 2026 г. е 1330 евро спрямо 695 евро през 2020 г. За същия период възнагражденията в образованието са нараснали до 1494 евро.

Той предложи между двете четения на бюджета да се обсъди увеличение на заплатите в БТА, БНТ, БНР и Съвета за електронни медии, както и поетапното им изравняване с тези в образователния сектор.

По думите му предложеният бюджет ще позволи БТА да запази основните си дейности, свободния достъп до информация, мрежата от 46 национални пресклуба и международните си партньорства. Предвидени са и средства за технологично обновяване и внедряване на изкуствен интелект.

В края на изказването си Вълчев благодари на служителите на агенцията и на народните представители за съвместната работа през последните близо шест години.

"Смирено моля за прошка за нещата, които не успях да постигна в БТА. Дадох всичко по силите си за възхода на Агенцията", заяви той.

До избора на нов генерален директор БТА ще бъде ръководена от заместник генералния директор Евгения Друмева.

Председателят на парламентарната комисия Антон Кутев съобщи, че процедурата за избор на нов ръководител на агенцията се очаква да започне в началото на 2027 г., след приключването на бюджетната процедура.