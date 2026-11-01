Кой е Кирил Вълчев – новият вицепрезидент на България

Кирил Вълчев, генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), е кандидат за вицепрезидент в двойка с Илияна Йотова, която според предварителните резултати печели президентския балотаж.

Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, а след това придобива магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 1995 г. преминава професионално обучение по радио мениджмънт в „Дойче Веле“ в Кьолн, Германия. Пет години по-късно е стипендиант в Програмата за европейски лидери на „Джърман Маршъл Фонд“ в САЩ. През 2003 г. специализира и в българската редакция на Би Би Си в Лондон.

Журналистическата му кариера е тясно свързана с Дарик радио. От 1994 г. е автор и водещ на публицистичното предаване „Седмицата“, а от 1996 г. води и годишния обзор „Годината“.

Паралелно с работата си в медиите Вълчев развива и юридическа кариера. Между 2000 и 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Софийския университет. От 2005 г. е управляващ съдружник в адвокатско дружество, специализирано в медийното право и интелектуалната собственост. Работи с медии, културни институции, театри, опери, музеи, галерии и творци.

Има и дългогодишна връзка с БТА. Между 1993 и 1995 г. работи в редакция „Информация за чужбина“ на агенцията, а впоследствие участва като юридически консултант в подготовката на проектите за Закон за БТА през 2003 и 2011 г. Последният е приет от Народното събрание в края на 2011 г.

От 2005 г. Вълчев е секретар на Управителния съвет и постоянен правен консултант на Съюза на българските национални електронни медии (СБНЕМ), в който членуват БТА, БНТ, БНР, bTV, Нова телевизия и Дарик радио.

През 2019–2020 г. участва в експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към парламентарната Комисия по културата и медиите. Включва се също като участник и модератор в дискусиите по време на Световните срещи на българските медии, организирани от БТА и Асоциацията на българските медии по света.

На 27 януари 2021 г. Народното събрание го избира за генерален директор на БТА. При гласуването няма нито един глас „против“ или „въздържал се“.

В края на 2025 г. Вълчев получава подкрепата на 170 народни представители за втори петгодишен мандат начело на агенцията. И този път решението е прието без гласове „против“ или „въздържал се“.

Извън професионалната си дейност Вълчев е запален пътешественик. Посетил е всички 193 държави членки на Организацията на обединените нации, както и всички континенти. Носител е на редица отличия в областта на медиите.