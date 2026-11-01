Везенков поведе Олимпиакос към разгром над Перистери

Александър Везенков беше най-резултатен за Олимпиакос при убедителния успех с 91:62 над Перистери в мач от петия кръг на гръцкото баскетболно първенство. Българският национал се отличи с 21 точки и 7 борби за 23 минути на терена.

Другият български национал в състава на Олимпиакос - Коди Милър-Макинтайър, добави 8 точки, 2 борби и 4 асистенции.

За тима от Пирея победата е пета от началото на шампионата. Въпреки безгрешния си баланс Олимпиакос е на трето място с 8 точки, след като от актива му бяха отнети две точки по решение на Гръцката баскетболна федерация.

Перистери заема четвъртата позиция, също с актив от 8 точки.