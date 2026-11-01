Георги Господинов след балотажа: Сънят на обществата ражда диктатури

Българският писател Георги Господинов публикува критичен коментар след президентския балотаж, на който според първите прогнозни резултати Илияна Йотова води убедително пред Андрей Гюров.

В публикацията си Господинов поставя акцент върху обществената пасивност и мълчанието на хората, които не желаят България да бъде въвлечена във война, да бъде изправена пред заплахи от дронове или да попадне под влиянието на руския президент Владимир Путин.

Според писателя именно бездействието на част от обществото може да доведе до резултати, противоположни на заявените от него очаквания.

„Безразличието и мълчанието на тези, които иначе не искат да има война и дронове, да живеят при Путин, връща в пакет точно това, което уж не са искали“, пише Господинов.

Той поставя и въпроса защо някои хора избягват да заемат публична позиция – дали от страх, съобразяване с политическата обстановка или нежелание да предизвикат негативни реакции.

„Интересно, това страх от позиция ли е, конюнктура ли е, траене да не ти пишат на лични“, коментира авторът.

Особено силно послание в публикацията му е предупреждението за последствията от обществената апатия. „Сънят на обществата ражда диктатури“, пише писателят, познат с романа си „Времеубежище“.

В заключение Господинов насочва вниманието към отговорността за политическия избор и неговите последици през следващите години.

„Решихме следващите пет години. Скоро децата ще питат къде бяхте на 1 ноември 2026“, завършва публикацията си той.