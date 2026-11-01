Сбъдва ли се пророчество на Ванга? Жена застава начело на България

От десетилетия на Ванга се приписва предсказание, че руса жена ще помогне на България да излезе от кризата. С поемането на президентския пост от Илияна Йотова старото пророчество отново предизвика интерес и дискусии.

Едно от най-популярните предсказания, приписвани на петричката пророчица Ванга, отново привлече вниманието на обществеността. Според разпространявана от години версия тя е казала, че жена ще застане начело на България и ще помогне на страната да излезе от тежка криза.

Най-често цитираната формулировка е: „Руса жена ще помогне на България да излезе на светло“.

Сега, когато Илияна Йотова застава начело на държавата, мнозина правят връзка между приписваното пророчество и актуалните политически събития. За първи път в най-новата история на България жена заема президентския пост.

Истории за предсказанието се разпространяват от десетилетия. В различни публикации думите се представят с малки вариации – че руса жена ще помогне на България, че жена ще поеме управлението или че страната ще бъде изведена от кризата от жена.

Съществуват обаче сериозни съмнения относно достоверността на тези твърдения. Няма общоприет и надеждно удостоверен първоизточник, който да доказва, че Ванга действително е произнесла подобни думи. Темата беше коментирана и от хора, занимаващи се с нейното наследство. В публични публикации се посочва, че пророчицата не е оставила потвърдено предсказание за жена спасител, която ще оправи България. Подобни твърдения често се появяват и се свързват с актуалната политическа обстановка.

През годините различни обществени фигури са били свързвани с въпросното предсказание.

Сред имената, споменавани в публикации, са Блага Димитрова, Ренета Инджова и други влиятелни жени в българската политика. Сега вниманието е насочено към Илияна Йотова. Нейното издигане до президентския пост неизбежно връща темата за приписваните на Ванга думи.

Дали става дума за съвпадение, за поредно преиначаване на старо предсказание или за пророчество, което някои смятат за сбъднато – всеки може да прецени сам. Едно е сигурно: името на Ванга продължава да присъства в обществения живот на България, а думите, приписвани на пророчицата, често намират нов прочит според събитията на деня.