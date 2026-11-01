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Нов тото милионер в България: Участник от Добрич грабна над 5,8 милиона евро

Нов тото милионер в България: Участник от Добрич грабна над 5,8 милиона евро
БТА

Натрупаната сума, паднала в тираж № 86, заема второ място сред най-крупните печалби в цялата история на тази игра

Огромен джакпот от 5 859 221 евро бе спечелен в играта „Тото 2 – 6/49“ на Българския спортен тотализатор, а щастливият фиш е пуснат в Добрич. Натрупаната сума, паднала в тираж № 86, заема второ място сред най-крупните печалби в цялата история на тази игра. 

Късметлията се превръща в 155-ия тото милионер у нас и под номер пет за 2026 година. Успехът му е дошъл с минимална инвестиция – обикновен фиш с по шест числа в четирите области на обща стойност 3,60 евро. Числата, донесли милионите, са 11, 16, 20, 39, 40 и 45. Това е третият път, в който главната награда в „6/49“ отива в Добрич, след като градът регистрира големи лотарийни победи на 30 май 2021 г. и на 6 октомври 2024 г.

От държавното предприятие отбелязват, че този случай отново доказва как правилно предвидените шест числа могат напълно да преобърнат съдбата на един човек. 

От тотализатора отправиха своите поздравления към новия милионер с пожелания да използва средствата разумно, с отговорност и в добро здраве за реализиране на своите планове. Лотарийните тегления продължават в следващия тираж в четвъртък, когато стартовият джакпот в същата игра ще бъде 1 500 000 евро, като се очаква прогнозната сума да достигне около 1 580 000 евро. 

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