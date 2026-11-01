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Крум Зарков: Тази вечер България пише още една страница от своята история

Крум Зарков: Тази вечер България пише още една страница от своята история
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Никола Минчев подчерта, че все още няма окончателни резултати

Представители на щабовете на Илияна Йотова и Андрей Гюров коментираха първите данни от паралелното преброяване от балотажа на президентските избори.

Проучванията са на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра”, а резултатите при 95% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на вота с преднина от 21% пред опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев.

Тази вечер България пише още една страница от своята история, защото за пръв път ще имаме избрана жена за президент на Република България. Колкото до различните прочити на вота, ще бъдат изведени уроци и за управляващите, и за опозицията. Властимащите на първи тур прочетоха добре уроците и Румен Радев се мобилизира. Той говореше, че доверието се печели веднъж и трябва да се печели всеки следващ път. Междувременно тонът на опозицията прекрачи някои граници. След дебата между Йотава и Гюров започнаха да говорят за комунисти и Путин”, коментира Крум Зарков от инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Евродепутатът Никола Минчев, който е част от инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев, подчерта, че все още няма окончателни резултати.

Изглежда обаче, че избирателите на „Прогресивна България”, които гласуваха за тях през април, сега не отидоха до урните”, посочи той.

Двамата коментираха и външната политика на България. С оглед на това, че Илияна Йотова е действащ държавен глава, Минчев критикува, че промяна в позицията на България за Украйна няма да има. От своя страна Крум Зарков изтъкна, че най-важно е войната да се прекрати. Евродепутатът изтъкна, че Гюров и Кандев също искат да се постигне мир, но важно е какви действия ще се предприемат за тази цел.  

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