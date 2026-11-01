Асен Василев: Резултатите от изборите показват, че правителството не се справя - предстоят протести

„Продължаваме промяната“ отчита почти двойно увеличение на подкрепата за Андрей Гюров спрямо първия тур на президентските избори".

Това заяви Асен Василев в коментар след обявяването на предварителните резултати от президентските избори. По думите му недостатъчната мобилизация и ниската избирателна активност са сред основните причини кандидатът да не получи необходимата подкрепа за победа.

„Това, което виждаме, ако предварителните резултати са верни, е почти удвояване на резултата на Андрей Гюров спрямо първия тур“.

Василев направи сравнение между подкрепата за кандидатите и резултатите на партиите, които стоят зад тях. Според него формациите, подкрепили Илияна Йотова – „Прогресивна България“, „Възраждане“, БСП и „Величие“, са имали общо около 1,8 милиона гласа на предишните избори, докато предварителните оценки показват между 900 хиляди и 1 милион гласа за Йотова.

„Това означава отлив от около 800 хиляди гласа спрямо подкрепата за тези партии“.

Той коментира и подкрепата за Андрей Гюров, като отбеляза, че при около 400 хиляди гласа на първия тур кандидатът е успял почти да удвои резултата си.

Според Василев на кампанията не е достигнала достатъчно голяма мобилизация на избирателите. Той обърна внимание на избирателната активност от около 30%, която определи като една от най-ниските, наблюдавани досега.

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ коментира и подкрепата от страна на избирателите на ГЕРБ и ДПС. По думите му екзитполовете показват, че приблизително същият брой избиратели на ГЕРБ са гласували и на двата тура. По отношение на ДПС Василев посочи, че до урните са отишли около една трета от избирателите на партията. Малко над половината от тях са подкрепили Андрей Гюров, а около 40% – Илияна Йотова.

„Този вот не е бил решаващ за нито един от двамата кандидати“.

Василев призова да се изчакат окончателните резултати, като изрази очакване разликата между кандидатите да бъде по-малка от първоначално обявената. Въпреки това той не очаква резултатът да бъде обърнат.

В коментара си Асен Василев засегна и политическото бъдеще на „Продължаваме промяната“. Той подчерта, че партията следва собствен политически и икономически курс и заяви, че според последните проучвания е втора политическа сила дори без гласовете на „Демократична България“.

Василев определи резултатите от изборите като ясен сигнал към управляващите.

„Тези избори са много ясен сигнал, бих казал червен картон за правителството. То не се справя нито с цените, нито с доходите, нито с борбата с олигархията“.

Основен акцент в изявлението му беше и предстоящият бюджет. Василев заяви, че опозицията ще изчака окончателните документи, преди да даде оценка на заложените мерки. Той настоя бюджетът да бъде представен възможно най-скоро пред обществото. По думите му, ако финансовата рамка ощетява гражданите и бизнеса, „Продължаваме промяната“ ще използва всички парламентарни и извънпарламентарни средства, за да поиска корекции.

Асен Василев коментира и възможността за граждански протести при несъгласие с параметрите на бюджета.

Той заяви, че когато управляващото мнозинство разполага със 131 гласа и не се съобразява с позициите на синдикатите, работодателите и опозицията, гражданите имат право да изразят недоволството си на площада. Василев определи като неуважение към обществото факта, че бюджетните документи не са били представени в срок. Той заяви, че се надява настоящото управление да не повтори грешките на предишната власт, но предупреди, че ако това се случи, реакцията на гражданите може да бъде същата.