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Първан Симеонов: Изцяло самостоятелният характер на вота логично води до по-малко гласоподаватели пред урните

Първан Симеонов: Изцяло самостоятелният характер на вота логично води до по-малко гласоподаватели пред урните
БТА

Новината на вечерта е, че имаме пълна мобилизация на ГЕРБ и ДПС в полза на Гюров

Голямата новина на вечерта е това, че има "пълна мобилизация на ГЕРБ и ДПС в полза на Гюров. Това каза пред НОВА социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов.

"Нека изчакаме финалната развръзка все пак. Това са първите избори от много години насам, от десетилетия, които са само президентски. Когато някой казва, че на предишните имаше много висока активност, нека не забравя, че тогава имаше и парламентарни, а по-рано и референдум. Абсолютно несравними са", посочи социологът.

По думите му изцяло самостоятелният характер на вота логично води до по-малко гласоподаватели пред урните.

"Не може да се сравняват механично гласовете от април и сега. През април имаше много личен вот за Радев, силен вот срещу Пеевски и Борисов и много ситуационен вот", подчерта анализаторът. Към тези фактори той добави и обичайната електорална ерозия, съпътстваща всяко ново управление след първите месеци на власт.

"Новината на вечерта е, че имаме пълна мобилизация на ГЕРБ и ДПС в полза на Гюров", категоричен бе Симеонов.

Според изчисленията на социологическата агенция около 300 000 избиратели от тези две формации са отишли до секциите в неделя, като поне 250 000 от тях са подкрепили кандидата на ПП-ДБ.

"В момента имаме от едната страна един центристко-консервативен блок, леко ляв, обхващащ управляващите плюс "Възраждане", а от другата страна стои синя конфедерация плюс ДПС. България влиза в нова биполярност, каквато помним от деветдесетте години като СДС срещу БСП или ОДС срещу Коалиция за България", обясни Първна Симеонов.

Той отбеляза, че на този балотаж левият блок удържа победа благодарение на широка подкрепа сред гласувалите.

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