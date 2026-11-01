Първан Симеонов: Изцяло самостоятелният характер на вота логично води до по-малко гласоподаватели пред урните

По думите му изцяло самостоятелният характер на вота логично води до по-малко гласоподаватели пред урните.

"Не може да се сравняват механично гласовете от април и сега. През април имаше много личен вот за Радев, силен вот срещу Пеевски и Борисов и много ситуационен вот", подчерта анализаторът. Към тези фактори той добави и обичайната електорална ерозия, съпътстваща всяко ново управление след първите месеци на власт.

"Новината на вечерта е, че имаме пълна мобилизация на ГЕРБ и ДПС в полза на Гюров", категоричен бе Симеонов.