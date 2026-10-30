Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа

Представянето на Илияна Йотова и Андрей Гюров в предизборния дебат за президентския пост коментира социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS. Според него привържениците на Гюров са останали разочаровани от представянето му, тъй като са очаквали по-силно участие в разговора.

"Те вероятно са свикнали да го виждат в образ - видео или картинка. Като говорене вероятно са очаквали повече от него. За първи път виждам дебат, в който на някого му е излишно времето", каза Симеонов.

Въпреки критиките към представянето на кандидата социологът смята, че Гюров е използвал добре политическите възможности, с които е разполагал. По думите му дебатът е протекъл предимно на професионално равнище, а Илияна Йотова е успяла да насочи разговора към теми, по които се чувства по-уверена.

"Който е гледал дебата, ще види кой е бил по-подготвен", посочи Симеонов.

Социологът обърна внимание и на голямата гледаемост на телевизионния сблъсък, която според него може да се окаже съществен фактор за кампанията. Той допуска, че дебатът е достигнал до избиратели, които дотогава не са били запознати достатъчно с кандидатите, и може да повлияе на подкрепата за единия от тях.

"В този момент всеки ще вижда това, което иска да види. Големият въпрос е, че огромната гледаемост на дебата означава, че някои хора може би за първи път в рамките на тази кампания са видели нещо. Той може да подпомогне единия кандидат", твърди той.

Според Симеонов предизборната кампания е щяла да спечели от провеждането на повече подобни сблъсъци между кандидатите. Той отбеляза, че понякога участникът в по-неизгодна позиция може да извлече полза от това, че дебатът се води по теми, които са по-близки до неговите позиции.

"Понякога този, който е в отбраняваща се позиция, получава неочакваното предимство, че мачът се играе на негов терен", заяви социологът.

Симеонов определи надпреварата като изключително оспорвана и коментира подкрепата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за кандидата Андрей Гюров. Според него тази подкрепа може да има както положителен ефект за Гюров, така и да мобилизира неговите опоненти.

"Мачът е с много изравнени сили. Днес дойде подкрепа от Борисов. Всяка подкрепа от него за либералната общност може да значи прилив на гласове. Може да значи също и настървяване на насрещни гласове, защото противникът получава възможност да говори за сглобката. Много е любопитно, че Борисов даде подкрепата си за Гюров, без да е поискана", отбеляза Първан Симеонов.